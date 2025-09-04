Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En 'El Hormiguero'

Arturo Pérez-Reverte, muy contundente con el futuro de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: "¿Se va a ir a trincar como Zapatero?"

El escritor visitó el programa de Pablo Motos y analizó la actualidad política con algunos vaticinios.

Arturo Pérez-Reverte en 'El Hormiguero'

Arturo Pérez-Reverte en 'El Hormiguero' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Arturo Pérez-Reverte visitó anoche 'El Hormiguero' y como suele ser costumbre, habló durante su entrevista sobre Pedro Sánchez: "Hace un año dijímos aquí que era capaz de vender a su madre y entregar a la nuestra, pues ahora ya está vendiendo a su abuela".

El escritor de Alatriste ha confesado que "ya no me fascina, ahora quiero estudiar a otro, pero no se va a ir, ¿dónde va a ir?", se ha preguntado y ha contestado muy contundente: "¿Se va a ir a trincar como Zapatero? No hay arroz para tanto pollo".

Desde el punto de vista de Pérez-Reverte Pedro Sánchez aguantará todo lo que pueda en el Gobierno y además, ha asegurado que se mantendrá en la oposición si PP y Vox obtuvieran mayoría porque "le ha tomado la medida a España".

Pero el invitado también se ha pronunciado sobre Pablo Iglesias, fundador de Podemos, confesando que "en lo personal no me cae bien, ni yo a él tampoco".

Además, la teoría del escritor es que Iglesias "quiere vengarse, primero de Yolanda, pero ella se suicida sola con dejarla hablar" y que "Sánchez es su objetivo principal, le quiere matar politicamente".

Para ello, Pérez-Reverte cree que el ex vicepresidente "esperando a crear un liga antifascista que nos va a salvar de la ultraderecha" cuando PP y Vox lleguen a la Moncloa, presentándose como única alternativa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir
  2. La red de Yoigo se apaga para siempre: qué cambia para los clientes
  3. Antonio Montero se cae como colaborador de '¡De Viernes!' y lanza un mensaje a Lydia Lozano, que le sustituirá en el programa
  4. El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
  5. José Pastor, propietario de una administración de lotería: “De cada décimo de 20 euros solo ganamos 90 céntimos”
  6. Casas por menos de 70.000 euros: las encontrarás en esta localidad de Barcelona
  7. Propietario de ocho pisos con solo 30 años: 'Yo pienso fundírmelo, no dejarles herencia y dejarles en vida la importancia del trabajo
  8. Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros

Catalunya invierte 417 menos por estudiante que la media española, pese a tener aulas más complejas

Catalunya invierte 417 menos por estudiante que la media española, pese a tener aulas más complejas

Antonia San Juan lanza su comunicado más emotivo para anunciar que tiene cáncer

Antonia San Juan lanza su comunicado más emotivo para anunciar que tiene cáncer

DIRECTO UCRANIA | Rusia rechaza discutir tropas extranjeras en Ucrania "en cualquier formato"

DIRECTO UCRANIA | Rusia rechaza discutir tropas extranjeras en Ucrania "en cualquier formato"

Guerra en Gaza, en directo: Hamás se muestra dispuesto a entregar a "todos" los rehenes y recuerda sus cesiones para una tregua

Guerra en Gaza, en directo: Hamás se muestra dispuesto a entregar a "todos" los rehenes y recuerda sus cesiones para una tregua

Los ministros de Sumar presionan a Sánchez para declarar a Netanyahu 'persona non grata' y prohibir que pise España

Los ministros de Sumar presionan a Sánchez para declarar a Netanyahu 'persona non grata' y prohibir que pise España

Vall d'Hebron pone en marcha la primera unidad de España de telomeropatías, enfermedades genéticas raras que comportan cáncer o fibrosis pulmonar

Vall d'Hebron pone en marcha la primera unidad de España de telomeropatías, enfermedades genéticas raras que comportan cáncer o fibrosis pulmonar

Yulen Pereira y Jeimy Báez comparten la primera imagen junto a su bebé

Yulen Pereira y Jeimy Báez comparten la primera imagen junto a su bebé

MotoGP GP Catalunya 2025: fechas, horarios y dónde ver las carreras

MotoGP GP Catalunya 2025: fechas, horarios y dónde ver las carreras