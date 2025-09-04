En 'El Hormiguero'
Arturo Pérez-Reverte, muy contundente con el futuro de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: "¿Se va a ir a trincar como Zapatero?"
El escritor visitó el programa de Pablo Motos y analizó la actualidad política con algunos vaticinios.
Arturo Pérez-Reverte visitó anoche 'El Hormiguero' y como suele ser costumbre, habló durante su entrevista sobre Pedro Sánchez: "Hace un año dijímos aquí que era capaz de vender a su madre y entregar a la nuestra, pues ahora ya está vendiendo a su abuela".
El escritor de Alatriste ha confesado que "ya no me fascina, ahora quiero estudiar a otro, pero no se va a ir, ¿dónde va a ir?", se ha preguntado y ha contestado muy contundente: "¿Se va a ir a trincar como Zapatero? No hay arroz para tanto pollo".
Desde el punto de vista de Pérez-Reverte Pedro Sánchez aguantará todo lo que pueda en el Gobierno y además, ha asegurado que se mantendrá en la oposición si PP y Vox obtuvieran mayoría porque "le ha tomado la medida a España".
Pero el invitado también se ha pronunciado sobre Pablo Iglesias, fundador de Podemos, confesando que "en lo personal no me cae bien, ni yo a él tampoco".
Además, la teoría del escritor es que Iglesias "quiere vengarse, primero de Yolanda, pero ella se suicida sola con dejarla hablar" y que "Sánchez es su objetivo principal, le quiere matar politicamente".
Para ello, Pérez-Reverte cree que el ex vicepresidente "esperando a crear un liga antifascista que nos va a salvar de la ultraderecha" cuando PP y Vox lleguen a la Moncloa, presentándose como única alternativa.
