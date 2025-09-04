Movimiento de sillas
Antonio Montero no es el único: Patricia Pérez tampoco seguirá como colaboradora de '¡De viernes!'
La nueva temporada del programa de Telecinco arranca con cambios en su plantel de tertulianos, marcado por dos salidas y la llegada de Lydia Lozano.
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
'¡De viernes!' regresa a Telecinco con novedades en su plantilla de colaboradores. Mediaset ha confirmado que Lydia Lozano se incorpora este viernes al programa, donde compartirá espacio con Terelu Campos, Antonio Rossi, Ángela Portero y José Antonio León. Sin embargo, la llegada de la periodista coincide con algunas salidas del espacio.
Y es que según ha podido confirmar YOTELE, Patricia Pérez ya no formará parte del equipo de tertulianos habituales. La colaboradora fue perdiendo presencia en las últimas entregas de la temporada pasada, especialmente tras la incorporación de Antonio Rossi, con quien llegó a turnarse su silla junto a Antonio Montero. Finalmente, su ausencia se ha confirmado con el arranque de este nuevo curso televisivo.
Por su parte, Montero también queda fuera de la nueva etapa del programa. Su puesto será ocupado por Lydia Lozano, que vuelve a la cadena tras dos años de ausencia desde la cancelación de 'Sálvame'. La periodista debutará este mismo viernes como colaboradora y, además, concederá una entrevista en el programa.
Con estos cambios, '¡De viernes!' arranca temporada renovando parte de su plantel y apostando por nuevas dinámicas en su tertulia de corazón. En este primer programa, además de la charla con Lydia Lozano, Rocío Flores regresa a Telecinco para protagonizar un scoop, y José Carlos Montoya contará cómo ha vivido su repentina fama tras 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'.
- Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir
- La red de Yoigo se apaga para siempre: qué cambia para los clientes
- Antonio Montero se cae como colaborador de '¡De Viernes!' y lanza un mensaje a Lydia Lozano, que le sustituirá en el programa
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa
- José Pastor, propietario de una administración de lotería: “De cada décimo de 20 euros solo ganamos 90 céntimos”
- ¿Hay clase el viernes 12 de septiembre en Catalunya tras La Diada? Esto dice el calendario escolar
- Casas por menos de 70.000 euros: las encontrarás en esta localidad de Barcelona