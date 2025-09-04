Antonia San Juan lanza su comunicado más emotivo para anunciar que tiene cáncer

Antonia San Juan ha subido un vídeo en su cuenta de Instagram para comunicar que le han detectado un cáncer: "Hola a todos, soy Antonia San Juan y hago este vídeo porque llevo más de un año con problemas de garganta", comienza explicando.

La intérprete también ha hablado sobre los problemas que ha tenido en la garganta, que le han obligado a suspender varias funciones este año: "El otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales (...) Me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnóstico: tengo cáncer".

"Yo confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan", afirma convincente la acrtiz que añade qué será lo más difícil durante este proceso: "Me alejaré un poco de mis escenarios, que es lo que más me gusta. He tenido que suspender 'La ropa vieja de Cuca', que estaba ya preparada".

Por último, la que interpretase a Estela Reynols en 'La que se avecina' ha expresado cómo afronta esta noticia: "Mi vida ha sido y es bonita y a mí no me gusta quejarme ni que la gente me tenga compasión. Solamente quiero darles las gracias a los que están ahí, simplemente no estoy activa, pues bueno, porque estoy enferma. Gracias a todos y voy a hacer todo lo posible por curarme", ha dicho para finalizar.