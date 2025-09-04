En redes
Antonia San Juan lanza su comunicado más emotivo para anunciar que tiene cáncer
La acrtiz ha anunciado que se ha sometido a varias pruebas médicas a raíz de un problema en las cuerdas vocales.
Kevin RodríguezKevin Rodríguez
Antonia San Juan ha subido un vídeo en su cuenta de Instagram para comunicar que le han detectado un cáncer: "Hola a todos, soy Antonia San Juan y hago este vídeo porque llevo más de un año con problemas de garganta", comienza explicando.
La intérprete también ha hablado sobre los problemas que ha tenido en la garganta, que le han obligado a suspender varias funciones este año: "El otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales (...) Me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnóstico: tengo cáncer".
"Yo confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan", afirma convincente la acrtiz que añade qué será lo más difícil durante este proceso: "Me alejaré un poco de mis escenarios, que es lo que más me gusta. He tenido que suspender 'La ropa vieja de Cuca', que estaba ya preparada".
Por último, la que interpretase a Estela Reynols en 'La que se avecina' ha expresado cómo afronta esta noticia: "Mi vida ha sido y es bonita y a mí no me gusta quejarme ni que la gente me tenga compasión. Solamente quiero darles las gracias a los que están ahí, simplemente no estoy activa, pues bueno, porque estoy enferma. Gracias a todos y voy a hacer todo lo posible por curarme", ha dicho para finalizar.
- Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir
- La red de Yoigo se apaga para siempre: qué cambia para los clientes
- Antonio Montero se cae como colaborador de '¡De Viernes!' y lanza un mensaje a Lydia Lozano, que le sustituirá en el programa
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- José Pastor, propietario de una administración de lotería: “De cada décimo de 20 euros solo ganamos 90 céntimos”
- Casas por menos de 70.000 euros: las encontrarás en esta localidad de Barcelona
- Propietario de ocho pisos con solo 30 años: 'Yo pienso fundírmelo, no dejarles herencia y dejarles en vida la importancia del trabajo
- Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros