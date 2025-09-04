Anabel Pantoja se harta y se planta frente a la prensa: "No me sigáis a casa"

Anabel Pantoja ha utilizado sus redes sociales para lanzar un mensaje directo a los medios de comunicación que siguen su actividad diaria tras fichar po 'Bailando con las estrellas'. En una serie de vídeos publicados en Instagram, la colaboradora explicó que se siente vigilada y pidió que no la acompañen hasta su domicilio: "Ya me tienen localizada, saben dónde ensayo, a qué hora, cómo llego, cuándo no llego y cuándo salgo. Me tienen mejor localizada que a mi madre", señaló.

Aunque reconoció que los reporteros están siendo "muy respetuosos", se mostró firme en su petición: "Me paro, atiendo hasta donde quiera llegar porque entiendo que me salpiquen temas de mi familia, de lo que tenga que ver conmigo. Pero, por favor, pido a los programas, agencias y compañeros que no me sigan hasta casa. Quiero tener libertad en lo más íntimo que tengo".

En un segundo vídeo, Anabel reflexionó sobre su trayectoria y el motivo por el que ya no quiere responder a ciertas preguntas. "Trabajé en el mejor programa de la televisión, que se llama 'Sálvame'. Fue mi universidad para aprender lo bueno, lo malo, lo regular, pero hablábamos de las personas, de los personajes. Incluso lo pasaba mal con temas míos y de mi familia", recordó.

La colaboradora reconoció que su paso por 'Supervivientes' marcó un antes y un después: "Cuando volví dije: no, no, ahora no me apetece esto. Ahora quiero hacer otros proyectos como bailar, cantar, hacer programas de viaje". Por eso, pidió comprensión cuando decide no entrar en polémicas: "Que me pregunten cómo estoy yo, dónde voy, si trabajo, si no trabajo, perfecto. Pero la vida de otras personas, como que no".

Consciente de la exposición pública que implica su apellido, Anabel quiso dejar claro que su petición se centra en preservar un espacio privado. "No porque yo me crea alguien, yo no soy nadie, pero simplemente, por favor, quiero tener un poco de intimidad con mi familia de poder salir tranquila", concluyó.