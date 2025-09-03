En 'Más Vale tarde'
Afra Blanco señala con dureza por qué se ha suspendido La Vuelta tras las protestas por Gaza: "El problema es el origen"
La sindicalista ha criticado la presencia del equipo israelí en la competición
Kevin Rodríguez
La etapa de hoy de la Vuelta a España ha tenido que ser suspendida tras las protestas contra la participación de un equipo israelí en la competición. La etapa, que hoy pasaba por Bilbao, vio cómo las protestas contra el genocidio en Gaza interrumpían la carrera.
Sobre estos hechos se ha pronunciado Afra Blanco en 'Más Vale Tarde', asegurando que el equipo de Israel no debería estar compitiendo en la Vuelta porque "el Gobierno y la Cámara se ha posicionado en contra de lo que está haciendo Netanyahu".
Además, la sindicalista deja bastante claro por qué se ha suspendido la jornada de la Vuelta, señalando que en este incidente "el problema es el origen. No tendrían que estar participando".
Por último, Blanco concluye respaldando "toda movilización lícita y legítima" siempre que "no se ponga en riesgo a nadie".
