Programación
Telecinco sacude su parrilla con el estreno de 'Supervivientes All Stars' y el futuro incierto de 'First Dates'
La cadena comenzará el reality a las 22:00 horas, suprimiendo 'First Dates' de la noche del jueves.
Supervivientes All Stars': lista completa de concursantes, novedades y fecha de estreno
Redacción YoteleRedacción Yotele
Telecinco sacude su parrilla con el estreno de 'Supervivientes All Stars'. El programa de Jorge Javier Vázquez ya había anunciado a su lista de concursantes, novedades y fecha de estreno, pero faltaba el detalle más importante: la hora.
Aunque la cadena acostumbra a comenzar sus realities a las 22:00 horas, el salto de 'First Dates' a la franja del access de Telecinco este verano sembró la duda de qué pasaría en la noche de los jueves, que es cuando se emite la gala principal de este tipo de formatos.
Ahora, Mediaset decide que sea el programa de supervivencia el que se enfrente a 'El Hormiguero' y por tanto, suprime 'First Dates' de la noche del jueves haciendo que su futuro sea bastante incierto en el grupo audiovisual.
Esta primera semana de septiembre, el programa de Carlos Sobera se ha emitido en Telecinco de lunes a miércoles a las 22:00 horas sin obtener grandes resultados y sin plantar cara al show de Pablo Motos.
La duda es si a partir de ahora, su hueco lo asumirán los resúmenes de 'Supervivientes' y el programa volverá a Cuatro, o si por el contrario, se queda en Telecinco con una emisión de lunes a miércoles, dejando el jueves para la gala del concurso.
