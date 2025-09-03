Historia nunca contada
Mar Flores pone fecha inminente a su confesión más personal: así ha decidido romper su silencio el personaje del corazón más buscado
La modelo y empresaria publicará sus memorias el 10 de septiembre bajo el título 'Mar en calma', un relato en primera persona sobre su vida y su carrera.
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
Mar Flores, uno de los nombres más mediáticos de la crónica social española de los años noventa, rompe su silencio con la publicación de su primer libro de memorias. Titulado "Mar en calma" y editado por La Esfera de los Libros, llegará a las librerías el próximo 10 de septiembre con casi 300 páginas en las que la modelo y socialité relata en primera persona episodios clave de su vida.
Según avanza la sinopsis oficial, el libro abordará cómo, más allá de su faceta como modelo, actriz y presentadora, fueron sus relaciones sentimentales las que acapararon titulares en revistas, prensa y televisión. Una sobreexposición que derivó en un "acoso mediático sin precedentes", marcado por lo que describe como los códigos machistas de la época: “Nadie vio a Mar, nadie la escuchó”, resume el texto promocional.
Flores promete contar por primera vez cómo vivió aquella etapa de presión mediática y personal, y de qué manera logró sobreponerse para convertirse en la mujer que es hoy: “Resolutiva, resiliente, congruente y conciliadora”. El libro se presenta como una oportunidad para mostrar a la madre, hermana, hija y amiga que durante décadas quedó eclipsada por el personaje público.
Por el momento no está confirmado si en "Mar en calma" se abordarán cuestiones más recientes de su vida, como los problemas judiciales de su hijo Carlo Costanzia o su relación familiar con Terelu Campos tras el noviazgo de sus hijos. Lo que sí parece claro es que la publicación abrirá la puerta a un pasado cargado de polémicas y vivencias que, hasta ahora, la modelo había preferido mantener en silencio.
