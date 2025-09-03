'El Hormiguero' arrasa de nuevo en el access mientras 'Renacer' recupera el control del prime time frente a 'Dog House'

'El Hormiguero' ha vuelto a dominar con claridad el access prime time. El programa de Pablo Motos firmó un 18,5% de cuota con la visita de Joaquín Sánchez y su mujer Susana Saborido, cediendo 2,6 puntos respecto a su estreno de temporada, pero manteniendo con holgura el liderazgo de su franja.

El segundo puesto quedó muy lejos, ya que 'First Dates' en Telecinco solo alcanzó un 8,7% pese a mejorar medio punto en una semana. 'El Intermedio' funcionó por encima de la media del canal con un 7,1% y superó a 'Viaje al centro de la tele', que marcó un 5,3% en su primera parte y subió a un 7,7% en la segunda.

Gracias a ese fuerte arrastre, 'Renacer' se disparó en el prime time de Antena 3 hasta un 12%, ganando más de un punto y volviendo a liderar con facilidad la noche del martes. Su principal rival, 'Dog House', bajó a un 9,4% y se dejó 1,2 puntos respecto a la semana pasada, situándose a apenas unas décimas de las series de Telecinco, que firmó un 9% con 'Asesina a sueldo'.

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 590.000 (5,3%)

Viaje al centro de la tele: 839.000 (7,7%)

Dog House: 687.000 (9,4%)

Antena 3

El hormiguero: 2.021.000 (18,5%)

Renacer: 836.000 (12%)

Telecinco

First dates: 918.000 (8,7%)

Cine 5 estrellas “¡Vaya vacaciones!”: 535.000 (9%)

laSexta

laSexta clave: 369.000 (4,1%)

El intermedio: 777.000 (7,1%)

El taquillazo “Torrente 5”: 405.000 (5,9%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 267.000 (2,7%)

Viajeros Cuatro: 467.000 (4,3%)

Código 10: 362.000 (6,2%)

La 2

Cifras y letras: 369.000 (3,4%)

Grantchester: 317.000 (2,9%)

Grantchester: 284.000 (3,3%)

Grantchester: 163.000 (2,6%)

*En elaboración...