Audiencias 02/09/2025
'El Hormiguero' arrasa de nuevo en el access mientras 'Renacer' recupera el control del prime time frente a 'Dog House'
El formato de Pablo Motos lidera con un 18,5% pese a perder fuerza respecto a su estreno, y la ficción turca de Antena 3 supera con holgura al espacio de La 1.
Redacción YoteleRedacción Yotele
El portal de tele de El Periódico. Todas las exclusivas televisivas. Solo información verificada por nuestro equipo de periodistas. Actualidad, entrevistas, audiencias, reportajes y análisis.
'El Hormiguero' ha vuelto a dominar con claridad el access prime time. El programa de Pablo Motos firmó un 18,5% de cuota con la visita de Joaquín Sánchez y su mujer Susana Saborido, cediendo 2,6 puntos respecto a su estreno de temporada, pero manteniendo con holgura el liderazgo de su franja.
El segundo puesto quedó muy lejos, ya que 'First Dates' en Telecinco solo alcanzó un 8,7% pese a mejorar medio punto en una semana. 'El Intermedio' funcionó por encima de la media del canal con un 7,1% y superó a 'Viaje al centro de la tele', que marcó un 5,3% en su primera parte y subió a un 7,7% en la segunda.
Gracias a ese fuerte arrastre, 'Renacer' se disparó en el prime time de Antena 3 hasta un 12%, ganando más de un punto y volviendo a liderar con facilidad la noche del martes. Su principal rival, 'Dog House', bajó a un 9,4% y se dejó 1,2 puntos respecto a la semana pasada, situándose a apenas unas décimas de las series de Telecinco, que firmó un 9% con 'Asesina a sueldo'.
PRIME TIME
La 1
Viaje al centro de la tele: 590.000 (5,3%)
Viaje al centro de la tele: 839.000 (7,7%)
Dog House: 687.000 (9,4%)
Antena 3
El hormiguero: 2.021.000 (18,5%)
Renacer: 836.000 (12%)
Telecinco
First dates: 918.000 (8,7%)
Cine 5 estrellas “¡Vaya vacaciones!”: 535.000 (9%)
laSexta
laSexta clave: 369.000 (4,1%)
El intermedio: 777.000 (7,1%)
El taquillazo “Torrente 5”: 405.000 (5,9%)
Cuatro
Viajeros Cuatro: 267.000 (2,7%)
Viajeros Cuatro: 467.000 (4,3%)
Código 10: 362.000 (6,2%)
La 2
Cifras y letras: 369.000 (3,4%)
Grantchester: 317.000 (2,9%)
Grantchester: 284.000 (3,3%)
Grantchester: 163.000 (2,6%)
*En elaboración...
- Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- Indignación entre funcionarios de la Generalitat tras los últimos traslados: 'El premio por sacar plaza es pasarme cada día siete horas en la Renfe
- Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
- El despacho que fundó Montoro rechazó en tres ocasiones identificar ante Hacienda a clientes de su presidente
- Jubilados de Ibiza venden su propiedades en la isla por el alto coste de la vida y se mudan a Valencia
- Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
- La familia catalana detrás del rescate y modernización de la Casa Batlló: 'Nos trataron de locos