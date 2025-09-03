Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'La Agencia' llega a Telecinco con una crítica a 'El Hormiguero' y marcando distancias con 'Paquita Salas'

La serie es la adaptación de la francesa 'Call my Agent' y está protagonizada por Javier Ruiz y Manuela Velasco

Cartel de 'La Agencia'

Cartel de 'La Agencia' / Mediaset

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Telecinco ha presentado durante el día de hoy 'La Agencia', su nueva serie de comedia protagonizada por Javier Gutiérrez, que se estrenará el próximo miércoles a las 23:10 horas.

La ficción es una producción de Good Mood con Daniel Écija y Ghislain Barrois como productores ejecutivos; Víctor Pedreira como coordinador del equipo de guion; y David Molina Encinas al frente del equipo de dirección, y ofrece un tono fresco, audaz y cargado de humor.

Con Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco, Carlos Bardem, Fiorella Faltoyano, Andrés Velencoso y Goya Toledo, junto a los actores Denisse Peña, Iñaki Mur, Carlos Alcaide, Olalla Hernández, Juan Gea e Irene Rojo, la serie relata el día a día, las relaciones y los conflictos personales de sus personajes en un ambiente en el que los egos, las infidelidades, los amores imposibles y las situaciones inesperadas forman parte del paisaje cotidiano.

En cada uno de los trece capítulos que componen la serie aparecerá una estrella invitada que se interpretará a sí misma: Belén Rueda, Jaime Lorente, Rubén Cortada, Hiba Abouk, Petra Martínez, Belén Écija, Jose Coronado, Toni Acosta, Clara Lago, Luis Zahera, Sara Sálamo, Ernesto Sevilla y Silvia Abril, tal y como desveló en exclusiva YOTELE.

Diferencias con 'Paquita Salas' y crítica a 'El Hormiguero'

'La Agencia' es la adaptación francesa de 'Call my agent' y durante su presentación, Daniel Écija ha querido marcar distancias con 'Paquita Salas': "Nosotros hacemos un formato muy diferente y más largo. A diferencia de ella, tenemos más presupuesto, más medios y audiencias millonarias como las de Mediaset. A la cadena le tienes que dar el retorno en público y hablar de problemas que afectan a mucha gente. Hemos dispuesto de mucho dinero y tenemos que devolver un patio de butacas amplio y eso me condiciona. En 'Paquita Salas' se fueron a un tono totalmente diferente al nuestro".

Además, el productor se ha pronunciado del consumo lineal de las series en la actualidad, ya que pocas veces consiguen que los espectadores acudan a la cita semana tras semana: "Tenemos la parrilla de televisión más extraordinaria del mundo, que tenemos el access en el prime time. 'El hormiguero' ha desplazado a la ficción del prime time. Es muy difícil fidelizar con un pase a las 23:10".

