Teresa Bueyes confiesa en 'Territorio Pampliega' que ha defendido a sicarios en España: "No te puedes salvar"

El estreno de 'Territorio Pampliega', nuevo formato de reportajes de Cuatro, dejó uno de los testimonios más llamativos de la noche. Teresa Bueyes, abogada y exparticipante en tertulias televisivas, aseguró haber defendido en los tribunales a “sicarios de primer nivel que se dedican a vuelcos, extorsiones y secuestros”. Según explicó, estos criminales “suelen ser intocables” por la precisión con la que actúan y la dificultad que supone reunir pruebas en su contra.

Bueyes relató que algunos de estos profesionales son capaces de cometer un asesinato en plena luz del día. “Si son especialistas de primer nivel van a entrar en un hospital o donde sea. No te puedes salvar, es imposible”, afirmó. La abogada reconoció que se trata de casos muy complejos en los que la protección a testigos resulta insuficiente: “Los testigos protegidos están desprotegidos. A la hora de la verdad, no quieren declarar”.

Durante el programa, Bueyes comparó la contratación de sicarios en distintos países. “En Colombia puedes contratar a alguien por 600 euros. En Madrid me consta que han contratado a estas personas para matar por 30.000€”, aseguró. También explicó que algunos grupos paramilitares colombianos viajan a España para ejecutar encargos en apenas un día: “Vienen en un vuelo, cumplen la misión porque saben manejar armas y disparar, y se marchan en otro vuelo por la tarde”.

La abogada subrayó que, pese a las dificultades, cuando la policía logra detener a un sicario suele conocerse también al autor intelectual que encarga el crimen. Como ejemplo, citó el llamado ‘caso Telaraña’, en el que la participación de un sicario resultó clave para identificar al responsable de la muerte de Lucía Garrido, una mujer madrileña asesinada en 2008.