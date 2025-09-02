Por la puerta grande
Telecinco oficializa el fichaje de Lydia Lozano y la periodista lanza un primer dardo a sus excompañeros de 'Sálvame'
La colaboradora regresa a la cadena con '¡De Viernes!' y bromea sobre las especulaciones de su contrato y salario.
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
Lydia Lozano ya es oficialmente colaboradora de '¡De Viernes!'. Telecinco ha estrenado la primera promoción de su fichaje, en la que la periodista aparece llegando en un coche rojo descapotable a las instalaciones de Mediaset y cruzando la recepción del canal. Un regreso que marca su vuelta al prime time de la cadena tras su salida de 'Sálvame'.
Justo después de emitirse la promo, Lozano participó en 'Tardear', donde compartió sus primeras impresiones. "Lloré al entrar en la garita de Telecinco", confesó emocionada al hablar de lo que suponía para ella este regreso al que fue su canal durante tantos años.
Sin embargo, sus palabras no se quedaron ahí. Después de que el programa 'No somos nadie' apuntara que su fichaje rondaría entre 2.000 y 4.000 euros por entrega y que incluso podría contar con un contrato de cadena —algo reservado habitualmente para presentadores—, Lozano ironizó con el tema en pleno directo.
Cuando Verónica Dulanto le preguntó en tono de broma si el coche descapotable que aparecía en la promo era suyo, la periodista respondió: "Claro, ¿no ves que casi tengo un contrato de cadena? Como gano tanto dinero, me lo he comprado", una frase que muchos interpretaron como un guiño envenenado hacia sus excompañeros de 'Sálvame'.
Con este fichaje, Lozano se incorpora al equipo de colaboradores del programa de corazón de Telecinco, donde compartirá plató con Beatriz Archidona y Santi Acosta. Su incorporación supone uno de los movimientos más comentados de la temporada televisiva, en la que Telecinco busca reforzar su apuesta por el entretenimiento en la franja de los viernes por la noche.
