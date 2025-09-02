Audiencias 01/09/2025
'El Hormiguero' arrasa con Bertín, Pepa Bueno eleva el Telediario y 'MasterChef Celebrity' se estrena líder
El estreno de 'Territorio Pampliega' pincha en Cuatro con un escaso 4%.
'El Hormiguero' estrenó anoche su temporada número 20 con Bertín Osborne y Sergio Ramos como invitados. El programa de Pablo Motos arrasa con su primera entrega con un gran 21,1% y 2.347.000 espectadores.
Por su parte, Pepa Bueno eleva los datos habituales de la segunda edición del Telediario. El informativo anota un 13,2% mientras que la entrevista a Pedro Sánchez sube hasta el 13,5%.
Después, 'MasterChef Celebrity' estrena su décima temporada liderando su franja con un gran 16,4% y 958.000 seguidores.
Histórico de estrenos: 'MasterChef Celebrity'
MasterChef Celebrity 1: 21% y 3.270.000
MasterChef Celebrity 2: 18,9% y 2.534.000
MasterChef Celebrity 3: 24,7% y 2.944.000
MasterChef Celebrity 4: 19,4% y 2.142.000
MasterChef Celebrity 5: 24,3% y 2.260.000
MasterChef Celebrity 6: 20,1% y 1.943.000
MasterChef Celebrity 7: 15,4% y 1.495.000
MasterChef Celebrity 8: 18,2% y 1.278.000
MasterChef Celebrity 9: 16% y 995.000
MasterChef Celebrity 10: 16,4% y 958.000
PRIME TIME
Antena 3
El Hormiguero: 21,1% y 2.347.000
Renacer: 12,9% y 840.000
La 1
Entrevista del presidente del Gobierno: Pedro Sánchez: 13,5% y 1.487.000
Calentando fotones: 9 años de 'MasterChef Celebrity': 10,2% y 1.138.000
'MasterChef Celebrity': 16,4% y 958.000
Telecinco
First Dates: 8,2% y 898.000
Cine 5 estrellas: Venganza asesina: 6,6% y 388.009
laSexta
El intermedio: 6,9% y 772.000
El Taquillazo: Extraction: 4,6% y 334.000
Cuatro
Viajeros Cuatro: 3,7% y 373.000
Territorio Pampliega: 4% y 303.000
La 2
Cifras y letras: 2,2% y 182.000
Cine clásico: 2,9% y 271.000
LATE NIGHT
La 1
La Noche en 24h: 10,6% y 198.000
Antena 3
Renacer: 6,1% y 179.000
Telecinco
Desaparecidos: 3,8% y 90.000
Cuatro
Pasaporte Pampliega: 3,8% y 136.000
El Desmarque: 2,6% y 53.000
laSexta
Cine: El secreto de la isla: 3% y 82.000
TARDE
Antena 3
Sueños de Libertad: 14,3% y 1.240.000
Y Ahora Sonsoles: 11,4% y 831.000
Pasapalabra: 19,6% y 1.564.000
La 1
Malas lenguas: 8,6% y 720.000
Valle Salvaje: 11,6% y 869.000
La promesa: 14,4% y 985.000 / 12,7% y 904.000
Aquí la tierra: 12,3% y 1.004.000
Telecinco
Tardear: 8,4% y 683.000
El diario de verano: 8,3% y 575.000
Agárrate al sillón: 7,7% y 633.000
laSexta
Zapeando: 6% y 513.000
Más Vale Tarde: 6,6% y 473.00o
Cuatro
Todo es mentira: 6% y 496.000
Lo sabe, no lo sabe: 5% y 342.000
La 2
Saber y ganar: 1,7% y 151.000 / 5,3% y 480.000
Grandes Documentales: 4,3% y 349.000
La aventura en la ruta de las especias de joanna luml: 3,6% y 259.000
Carreteras extremas: 3,5% y 239.000
Malas lenguas: 5% y 355.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 11,6% y 283.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 18,6% y 926.000
La ruleta de la suerte: 23,3% y 1.703.000
La 1
La Hora de La 1: 15,8% y 256.000
Mañaneros 360: 13,8% y 422.000 / 8,3% y 668.000
Telecinco
La mirada crítica: 11,5% y 222.000
Vamos a ver: 12,9% y 358.000 / 9,7% y 650.000
laSexta
Aruser@s: 12,8% y 132.000 / 13,6% y 271.000
Cuatro
Alerta Cobra: 0,4% y 5.000 / 1,4% y 23.000 / 1,9% y 40.000
En boca de todos: 6% y 186.000
La 2
El Cazador: 2,3% y 88.000 / 1,4% y 96.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 22,7% y 2.061.000
Telediario 1: 11,8% y 1.076.000
Informativos Telecinco 21H: 9,7% y 886.000
laSexta Noticias 14H: 6,9% y 546.000
Noticias Cuatro 1: 6,8% y 499.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 18,2% y 1.780.000
Telediario 2: 13,2% y 1.381.000
Informativos Telecinco 21H: 6,5% y 654.000
laSexta Noticias 20H: 6,7% y 512.000
Noticias Cuatro 2: 4,9% y 375.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (15,3%), La 1 (12,5%), Telecinco (8,2%), laSexta (6,2%), Cuatro (4,7%), La 2 (3,1%).
Mes: Antena 3 (15,3%), La 1 (12,5%), Telecinco (8,2%), laSexta (6,2%), Cuatro (4,7%), La 2 (3,1%).
