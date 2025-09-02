Revés inesperado
Los hermanos Caballero cortan su relación con HBO Max: no producirán 'Por el amor de Dios'
La serie iba a comenzar su rodaje en dos semanas, pero las diferencias con la plataforma han cancelado el proyecto.
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
El proyecto 'Por el amor de Dios', la nueva comedia de los hermanos Caballero para HBO Max, ha quedado cancelada antes de su rodaje. Según ha confirmado Alberto Caballero en redes sociales, la productora y la plataforma han roto su acuerdo por “diferencias irreconciliables en el contenido”.
“Lamentablemente, y con gran dolor de nuestro corazón, no vamos a poder producir ‘Por el amor de Dios’ por diferencias irreconciliables en el contenido. A pesar del revés, nuestra fe en el proyecto permanece inquebrantable. Se ve que no estaba de Dios…”, escribió el creador en un mensaje que sorprendió a sus seguidores.
La ficción estaba a punto de arrancar: el rodaje debía comenzar en apenas dos semanas, según ha podido saber YOTELE. Sin embargo, el desacuerdo en torno al guion entre la plataforma y la productora ha sido determinante para frenar la producción.
Aunque no habían trascendido demasiados detalles sobre la trama, Caballero compartió una imagen de Carlos Areces caracterizado como religioso, confirmando así que el actor iba a formar parte del reparto. Areces es un habitual en las producciones de los hermanos, con los que ya había trabajado en 'La que se avecina' y 'El pueblo'.
Por ahora, se desconoce qué ocurrirá con 'Por el amor de Dios'. No se sabe si la serie podrá encontrar acomodo en otra cadena o plataforma interesada en el proyecto, o si finalmente quedará archivada. Lo único claro es que, de momento, no verá la luz en HBO Max.
- Francisco Castaño, educador: 'En verano compramos la paz y cedemos con nuestros hijos, pero llega septiembre y tenemos un problemón
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- El despacho que fundó Montoro rechazó en tres ocasiones identificar ante Hacienda a clientes de su presidente
- Indignación entre funcionarios de la Generalitat tras los últimos traslados: 'El premio por sacar plaza es pasarme cada día siete horas en la Renfe
- El edificio del antiguo El Corte Inglés de Portal de l’Àngel cumple un año cerrado pendiente de la licencia de obras
- Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
- Juan José, mecánico: 'Limpiar los mosquitos del coche te puede costar hasta 100 euros de multa
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir