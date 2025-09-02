Carmen Borrego y Makoke, primeras colaboradoras de Cristina Lasvignes y Fran Ramírez en el nuevo '¡Vaya fama!' de Telecinco: estreno inminente

La nueva apuesta de Telecinco para sus mañanas del fin de semana está a punto de estrenarse. Será este sábado 6 de septiembre cuando la cadena de Mediaset comience las emisiones de '¡Vaya fama!', el nuevo magacín producido por Cuarzo (Banijay Iberia) dedicado a la crónica social en clave de humor, con Cristina Lasvignes y Fran Ramírez como flamantes presentadores, que contarán con Carmen Borrego y Makoke Giever como primeras colaboradoras, según ha conocido en exclusiva YOTELE.

De esta manera, la hija de María Teresa Campos y la que fuera azafata del Telecupón en los años 90 serán los dos primeros rostros que se encargarán de analizar la actualidad de los famosos, en un tono ácido, irreverente y divertido, sin perder el contexto, el rigor y las últimas horas informativas. Se sumarán otros personajes conocidos, habituales de la cadena, periodistas especializadas en crónica social, así como nuevos perfiles no habituales en este tipo de programas.

Actualmente, Borrego es colaboradora de 'Tardear' y Makoke hace lo propio en el programa 'Fiesta', con Emma García. Todo parece indicar que no podrán compaginar estos espacios con su nueva participación en '¡Vaya fama!', si bien lo se cierra la puerta a que ambas sigan participando en otros programas de la cadena si la actualidad lo requiere, por su propia implicación, y con esto se contribuye a retroalimentar la parrilla de la cadena.

Con el reto de ocupar el hueco que durante años fue propiedad de 'Socialité', '¡Vaya fama!' llega a Telecinco como una propuesta novedosa en cuanto al tratamiento de los contenidos y un formato que promete sorprender a los espectadores, comenzando con la elección de una pareja de presentadores totalmente inesperada: Cristina Lasvignes, hasta ahora presentadora de 'El diario de verano' y Fran Ramírez, joven pero experimentado y carismático comunicador, que ha trabajado tanto delante como detrás de las cámaras en formatos como 'Cazamariposas' y 'Mañaneros'.

Según la información a la que ha tenido acceso este portal, '¡Vaya fama!' se emitirá en directo cada sábado y domingo, entre las 13:15 horas y las 15:00 horas, desde el plató número 4 de los estudios centrales de Telecinco en Fuencarral (Madrid), donde actualmente se produce 'Todo es mentira' y 'Horizonte', que a su vez pasará a partir de esta temporada al estudio 1, que compartirá con 'El tiempo justo', el nuevo magacín vespertino que conducirá Joaquín Prat desde el próximo lunes 8 de septiembre.