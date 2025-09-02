Exclusiva YOTELE
Carmen Borrego y Makoke, primeras colaboradoras de Cristina Lasvignes y Fran Ramírez en el nuevo '¡Vaya fama!' de Telecinco: estreno inminente
Las colaboradoras de 'Tardear' y 'Fiesta', ambas concursantes de 'Supervivientes' saltan a las mañanas del fin de semana con este nuevo magacín de corazón en clave de humor.
Ricky GarcíaRicky García
Director de Yotele.
Especialista en televisión e investigación.
La nueva apuesta de Telecinco para sus mañanas del fin de semana está a punto de estrenarse. Será este sábado 6 de septiembre cuando la cadena de Mediaset comience las emisiones de '¡Vaya fama!', el nuevo magacín producido por Cuarzo (Banijay Iberia) dedicado a la crónica social en clave de humor, con Cristina Lasvignes y Fran Ramírez como flamantes presentadores, que contarán con Carmen Borrego y Makoke Giever como primeras colaboradoras, según ha conocido en exclusiva YOTELE.
De esta manera, la hija de María Teresa Campos y la que fuera azafata del Telecupón en los años 90 serán los dos primeros rostros que se encargarán de analizar la actualidad de los famosos, en un tono ácido, irreverente y divertido, sin perder el contexto, el rigor y las últimas horas informativas. Se sumarán otros personajes conocidos, habituales de la cadena, periodistas especializadas en crónica social, así como nuevos perfiles no habituales en este tipo de programas.
Actualmente, Borrego es colaboradora de 'Tardear' y Makoke hace lo propio en el programa 'Fiesta', con Emma García. Todo parece indicar que no podrán compaginar estos espacios con su nueva participación en '¡Vaya fama!', si bien lo se cierra la puerta a que ambas sigan participando en otros programas de la cadena si la actualidad lo requiere, por su propia implicación, y con esto se contribuye a retroalimentar la parrilla de la cadena.
Con el reto de ocupar el hueco que durante años fue propiedad de 'Socialité', '¡Vaya fama!' llega a Telecinco como una propuesta novedosa en cuanto al tratamiento de los contenidos y un formato que promete sorprender a los espectadores, comenzando con la elección de una pareja de presentadores totalmente inesperada: Cristina Lasvignes, hasta ahora presentadora de 'El diario de verano' y Fran Ramírez, joven pero experimentado y carismático comunicador, que ha trabajado tanto delante como detrás de las cámaras en formatos como 'Cazamariposas' y 'Mañaneros'.
Según la información a la que ha tenido acceso este portal, '¡Vaya fama!' se emitirá en directo cada sábado y domingo, entre las 13:15 horas y las 15:00 horas, desde el plató número 4 de los estudios centrales de Telecinco en Fuencarral (Madrid), donde actualmente se produce 'Todo es mentira' y 'Horizonte', que a su vez pasará a partir de esta temporada al estudio 1, que compartirá con 'El tiempo justo', el nuevo magacín vespertino que conducirá Joaquín Prat desde el próximo lunes 8 de septiembre.
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
- Cuarenta minicruceros saldrán de Barcelona con precios desde 79 euros los próximos tres meses
- El Meteocat emite un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvias en Catalunya
- El Peliculón' lidera la noche y La 2 supera a Cuatro y laSexta con el homenaje a Verónica Echegui
- Supervivientes All Stars': lista completa de concursantes confirmados y fecha de estreno del reality
- Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera