Benita da el paso definitivo y completa su transición a mujer: "Me he operado la vagina"
La colaboradora termina su transición más de un año después de su anuncio en 'Baila como puedas'
Ha pasado más de un año desde que Benita anunció en 'Baila como puedas' que quería iniciar su transición y hoy en 'Anda ya' ha anunciado que ha completado su transición.
Durante todo este tiempo ella ha ido desvelando las diferentes etapas de su transición en los distintos programas donde ha participado.
Y este martes, la exconcursante de 'Supervivientes' ha desvelado en el programa de Los 40 que se ha sometido a una operación de vaginoplastia.
"He estado en Barcelona. Se me vio sola y en silla de ruedas porque venía de hacerme la operación de vagina", ha dicho. "Me la he operado, estoy ya toda tuneada, toda terminada, ya no me queda más que voy a ir a hacerme los pies la semana que viene".
"Me siento muy bien, aunque he de decir que Benita ha estado siempre, yo solamente estaba disfrazada del Maestro Joao", ha terminado comunicando.
Pronto podremos ver todo el proceso de Benita en el documental homónimo que prepara RTVE.
