Nuevo formato
Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, la inesperada y rompedora apuesta de Telecinco como presentadores de '¡Vaya Fama!'
Cristina Lasvignes y Fran Ramírez estarán al frente del nuevo espacio que se estrena este sábado y domingo a las 13:15h.
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
Telecinco renueva su franja del mediodía de los fines de semana con el estreno de '¡Vaya fama!', el programa que toma el relevo de 'Socialité'. La cadena ha confirmado que Cristina Lasvignes y Fran Ramírez serán los encargados de conducir este nuevo espacio dedicado a la crónica social.
Cristina Lasvignes, que desde julio ha estado al frente de 'El Diario de Verano', continuará ligada a la cadena poniéndose ahora al mando de este formato producido junto a Cuarzo Producciones (Banijay Iberia). El programa abordará la última hora de la actualidad de los famosos con un tono desenfadado, ácido y divertido.
La presentadora compartirá plató con Fran Ramírez, comunicador y guionista que debuta en la televisión nacional como presentador, aunque ya ha participado como reportero en espacios como 'Mañaneros' o 'Cazamariposas'. Hasta ahora, su trayectoria se había desarrollado principalmente en Aragón Televisión, donde condujo programas como 'Aragón es Ohio' o 'Agujero de gusano', además de colaborar en Onda Cero y Aragón Radio.
El estreno de '¡Vaya fama!' está previsto para este sábado y domingo a partir de las 13:15h., con la intención de consolidar un nuevo referente en el corazón televisivo de fin de semana, sustituyendo a opciones fallidas como las reposiciones de 'Universo Calleja', 'Agárrate al sillón' o 'La noche del gran show'.
