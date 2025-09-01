'Supervivientes All Stars' suelta su bombazo con la última concursante confirmada, que hace historia en el reality

'Supervivientes All Stars' suelta su bombazo: la última concursante confirmada del reality se convierte también en la primera en hacer historia y obtener un récord en el programa.

Adara Molinero ha sido confirmada como última concursante por Mediaset y se convierte en la primera en participar en dos ediciones 'All Stars'. Además, la exganadora de 'GH VIP' encadena su aventura en Honduras durante tres años consecutivos: 2023, 2024 y 2025.

"No me arrepiento de lo que ocurrió el año pasado porque estaba así en ese momento, estaba mal psicológicamente. Me he torturado, me he sentido muy fracasada, y decidí ir a mi psicóloga y trabajarlo y me ayudó muchísimo", ha comentado la concursante sobre su reciente experiencia en el formato.

Adara Molinero llegó a Honduras en 'Supervivientes 2023', alcanzando la final y quedándose en segundo lugar. Sólo un año después, regresó a los Cayos Cochinos para participar en la primera temporada de 'Supervivientes All Stars', donde no se atrevió a lanzarse del helicóptero en la noche de estreno y dos galas más tarde se convirtió en la primera expulsada. Ahora, tendrá una tercera aventura en las islas como concursante de la segunda temporada 'All Stars'