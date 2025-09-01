Se lanza a la aventura
'Supervivientes All Stars' suelta su bombazo con la última concursante confirmada, que hace historia en el reality
Adara Molinero regresa un año después de participar en la primera edición 'All Stars'
Redacción YoteleRedacción Yotele
'Supervivientes All Stars' suelta su bombazo: la última concursante confirmada del reality se convierte también en la primera en hacer historia y obtener un récord en el programa.
Adara Molinero ha sido confirmada como última concursante por Mediaset y se convierte en la primera en participar en dos ediciones 'All Stars'. Además, la exganadora de 'GH VIP' encadena su aventura en Honduras durante tres años consecutivos: 2023, 2024 y 2025.
"No me arrepiento de lo que ocurrió el año pasado porque estaba así en ese momento, estaba mal psicológicamente. Me he torturado, me he sentido muy fracasada, y decidí ir a mi psicóloga y trabajarlo y me ayudó muchísimo", ha comentado la concursante sobre su reciente experiencia en el formato.
Adara Molinero llegó a Honduras en 'Supervivientes 2023', alcanzando la final y quedándose en segundo lugar. Sólo un año después, regresó a los Cayos Cochinos para participar en la primera temporada de 'Supervivientes All Stars', donde no se atrevió a lanzarse del helicóptero en la noche de estreno y dos galas más tarde se convirtió en la primera expulsada. Ahora, tendrá una tercera aventura en las islas como concursante de la segunda temporada 'All Stars'
