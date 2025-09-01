Vuelta a Hogwarts
La serie de 'Harry Potter' en HBO Max recupera a uno de los actores de las películas, que interpretará al mismo personaje en la nueva ficción
Warwick Davis volverá a dar vida al profesor Flitwick en la producción televisiva que se estrenará en 2027.
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
La nueva serie de 'Harry Potter' que prepara HBO sigue sumando nombres a su reparto. Coincidiendo con la celebración mundial de "Back to Hogwarts", la plataforma ha confirmado que Warwick Davis retomará su papel como el profesor Filius Flitwick, personaje al que ya interpretó en la saga cinematográfica.
Junto al regreso del actor británico, se han anunciado otros fichajes. Entre los estudiantes de Hogwarts estarán Elijah Oshin (Dean Thomas), Finn Stephens (Vincent Crabbe) y William Nash (Gregory Goyle). El profesorado contará con Sirine Saba (Pomona Sprout), Richard Durden (Cuthbert Binns) y Bríd Brennan (Poppy Pomfrey). En Gringotts, Leigh Gill encarnará al duende Griphook.
La serie se estrenará en 2027 en HBO Max, y adaptará de forma más fiel los libros de la escritora J. K. Rowling. Por el momento, ya se ha anunciado a gran parte del reparto, y las grabaciones de la serie ya se han iniciado, filtrándose algunas escenas en las que el personaje de Harry se relaciona con otros como Hagrid o sus tíos y su primo.
El proyecto está escrito y producido por Francesca Gardiner, con Mark Mylod como productor ejecutivo y director de varios episodios. La producción corre a cargo de HBO junto a Brontë Film and TV y Warner Bros. Television, con J. K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman como productores.
