Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelta a Hogwarts

La serie de 'Harry Potter' en HBO Max recupera a uno de los actores de las películas, que interpretará al mismo personaje en la nueva ficción

Warwick Davis volverá a dar vida al profesor Flitwick en la producción televisiva que se estrenará en 2027.

Nuevos actores de 'Harry Potter'

Nuevos actores de 'Harry Potter' / HBO

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La nueva serie de 'Harry Potter' que prepara HBO sigue sumando nombres a su reparto. Coincidiendo con la celebración mundial de "Back to Hogwarts", la plataforma ha confirmado que Warwick Davis retomará su papel como el profesor Filius Flitwick, personaje al que ya interpretó en la saga cinematográfica.

Warwick Davis en 'Harry Potter'

Warwick Davis en 'Harry Potter' / HBO

Junto al regreso del actor británico, se han anunciado otros fichajes. Entre los estudiantes de Hogwarts estarán Elijah Oshin (Dean Thomas), Finn Stephens (Vincent Crabbe) y William Nash (Gregory Goyle). El profesorado contará con Sirine Saba (Pomona Sprout), Richard Durden (Cuthbert Binns) y Bríd Brennan (Poppy Pomfrey). En Gringotts, Leigh Gill encarnará al duende Griphook.

La serie se estrenará en 2027 en HBO Max, y adaptará de forma más fiel los libros de la escritora J. K. Rowling. Por el momento, ya se ha anunciado a gran parte del reparto, y las grabaciones de la serie ya se han iniciado, filtrándose algunas escenas en las que el personaje de Harry se relaciona con otros como Hagrid o sus tíos y su primo.

El proyecto está escrito y producido por Francesca Gardiner, con Mark Mylod como productor ejecutivo y director de varios episodios. La producción corre a cargo de HBO junto a Brontë Film and TV y Warner Bros. Television, con J. K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman como productores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
  2. El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
  3. Cuarenta minicruceros saldrán de Barcelona con precios desde 79 euros los próximos tres meses
  4. El Meteocat emite un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvias en Catalunya
  5. El Peliculón' lidera la noche y La 2 supera a Cuatro y laSexta con el homenaje a Verónica Echegui
  6. Supervivientes All Stars': lista completa de concursantes confirmados y fecha de estreno del reality
  7. Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera
  8. Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: 'Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus

Antena 3 lidera las audiencias de agosto, La 1 se mantiene segunda y Telecinco queda tercera en su verano más complicado

Antena 3 lidera las audiencias de agosto, La 1 se mantiene segunda y Telecinco queda tercera en su verano más complicado

GUERRA DE UCRANIA, en directo | Detenida una persona sospechosa del asesinato del expresidente del Parlamento ucraniano

GUERRA DE UCRANIA, en directo | Detenida una persona sospechosa del asesinato del expresidente del Parlamento ucraniano

Guerra en Gaza, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Guerra en Gaza, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Álex García rompe su silencio con una carta devastadora a Verónica Echegui

Álex García rompe su silencio con una carta devastadora a Verónica Echegui

Los muertos por altas temperaturas en agosto ascienden a 2.177, casi el doble que en 2024

Los muertos por altas temperaturas en agosto ascienden a 2.177, casi el doble que en 2024

La Policía indonesia implica a un empleado del hotel en la muerte de Matilde Muñoz

La Policía indonesia implica a un empleado del hotel en la muerte de Matilde Muñoz

La serie de 'Harry Potter' en HBO Max recupera a uno de los actores de las películas, que interpretará al mismo personaje en la nueva ficción

La serie de 'Harry Potter' en HBO Max recupera a uno de los actores de las películas, que interpretará al mismo personaje en la nueva ficción

La escuela concertada catalana reclama 3.300 docentes para "equiparar" su plantilla a la de la pública

La escuela concertada catalana reclama 3.300 docentes para "equiparar" su plantilla a la de la pública