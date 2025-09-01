En 'Todo es mentira'
Risto Mejide no se muerde la lengua en su regreso y estalla contra los políticos y su gestión de los incendios: "Les pilló de vacaciones"
El presentador ha vuelto para estrenar la nueva temporada de 'Todo es mentira' y ha tachado de teatro la actitud del PP y PSOE.
Kevin Rodríguez
Risto Mejide volvió esta tarde a 'Todo es mentira' para estrenar la nueva temporada del programa. El presentador se mostró muy crítico con los políticos y su gestión contra los incendios y no dudó en cargar duramente contra ellos.
"Hoy arrancamos rodeados de bomberos forestales. Ellos han sido los verdaderos héroes que han luchado día tras día contra el fuego. Unos fuegos que han dejado cuatro fallecidos y 300.000 hectáreas arrasadas en nuestro país", dijo al comenzar su programa.
"Ha hecho falta una pandemia para darnos cuenta de la importancia de nuestros sanitarios, un apagón para valorar las infraestructuras de nuestro país y ha hecho falta un verano histórico de incendios forestales de sexta generación para darnos cuenta de la importancia de los bomberos forestales y de lo maltratados que están", se quejó después.
El escritor aprovechó ese momento para seguir su discurso con un mensaje para los políticos: "Les pilló de vacaciones y Sánchez tardó una semana en interrumpirlas, enhorabuena, presidente.Fernández Mañueco, al que se le quemaba Castilla y León y apuró unos días en Cádiz antes de volver, y luego pidió medios que no dispone ni Europa. Entre una cosa u otra no ha habido ningún informe riguroso de ningún experto, solo un cambio de estrategia política".
Por último, el catalán ha criticado de manera tajante el duelo político entre PP y PSOE por la causa y ha lanzado un dardo a la ultraderecha: "Les importaba sacar solo rendimiento político. En medio estaban los vecinos y los bomberos. Este teatro tiene muchos ganadores, pero también perdedores, nosotros. Los ganadores son la ultraderecha, que son unos fanfarrones y especialistas en no hacer nada, han presentado soluciones mágicas que nunca aplican".
