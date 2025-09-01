Una desaparición, una amenaza del pasado y un secreto al descubierto: todo lo que pasará en ‘La Promesa' esta semana

'La Promesa' se verá sacudida esta semana por una desaparición que pondrá en vilo a todo el palacio. Además, el regreso de Lorenzo buscando vengarse de Curro así como el alambre en el que se encuentran Ricardo y Pía tras ser descubiertos por Cristóbal, complican aun más las cosas. A continuación repasamos todo lo que pasará en 'La Promesa' del 1 al 5 septiembre.

Lunes 1 de septiembre: Capítulo 665

Los Luján son conscientes de que no tienen otra alternativa que aceptar la propuesta del barón, pero el conflicto entre Curro y Lorenzo empeora, lo que detona los planes del muchacho con Ángela: ella irá de inmediato a comprar su billete para Suiza. Además, la decisión de quién conservará su puesto de trabajo, o Pía o Ricardo, no se dilata más en el tiempo: una intervención inesperada pone en jaque el ultimátum de Cristóbal. Al mayordomo se le abre otro frente cuando alguien con poder le advierte del peligro que entraña, nada más y nada menos, que Pía.

Martes 2 de septiembre: Capítulo 666

¡Ángela ha desaparecido! Tras no haber pasado la noche en palacio, todo el mundo se moviliza para saber dónde puede estar la muchacha. Cristóbal asume el mando y aparta a Curro de las labores de búsqueda. Curro por su parte, inquieto por el destino de Ángela, se enfrenta a Lorenzo, que niega tener nada que ver con la desaparición de la muchacha.

Miércoles 3 de septiembre: Capítulo 667

Ángela sigue sin aparecer, pero la confesión de Lorenzo lo cambia todo. El capitán pone a Leocadia entre la espada y la pared. Convencer al barón de Valladares es un imposible. Mientras, Curro, totalmente desesperado, intenta convencer a Cristóbal de que él encontrará a Ángela antes si le deja organizar la búsqueda.

Jueves 4 de septiembre: Capítulo 668

Alonso se entera de lo ocurrido a su regreso a palacio y Catalina escucha los insultos que el barón de Valladares profirió contra ella. Leocadia no da crédito a la petición de Lorenzo y exige que acepte el dinero que le ha ofrecido. En la búsqueda de Ángela, Curro toma el mando gracias a la intervención de Petra y Pía. Cristóbal se siente desplazado y sospecha que podría ser el padre de Ángela.

Viernes 5 de septiembre: Capítulo 669

Federico vuelve a La Promesa y una charla con Vera sirve para poner patas arriba todo lo que la doncella pensaba sobre su familia. Los buscadores encuentran una prenda de Ángela, lo que podría suponer una prueba de que la señorita está viva. Por último, Cristóbal toma una decisión terrible para Pía y Ricardo.