Mediaset Infinity se potencia con lo primero de 'La isla de las tentaciones' y un reality pionero de 'Gran hermano' con Nagore Robles

Mediaset Infinity inicia el nuevo curso con una apuesta clara por el entretenimiento gratuito y en directo, incorporando a su catálogo contenidos originales que buscan ampliar el alcance de la plataforma. Entre ellos destacan dos grandes reclamos: la novena edición de ‘La isla de las tentaciones’, que arrancará en exclusiva con sus primeras entregas en la plataforma, y un innovador reality vinculado a ‘Gran Hermano’, con Nagore Robles al frente, que mostrará la recta final del casting de la vigésima edición de anónimos.

‘Uno de GH20’ es el título de este formato pionero en la historia del reality. Por primera vez, los aspirantes seleccionados en el casting convivirán en un espacio retransmitido en directo 24 horas al día, con votaciones semanales a través de la aplicación de la plataforma. Uno de ellos acabará entrando en la nueva casa de ‘Gran Hermano’ y se convertirá en concursante oficial, con la posibilidad de optar al premio final de 300.000 euros. Además de la convivencia en directo, habrá dos galas semanales conducidas por Nagore Robles y resúmenes diarios.

Por otro lado, la nueva edición de ‘La isla de las tentaciones’ arrancará en Mediaset Infinity antes de llegar a Telecinco. La plataforma estrenará dos formatos complementarios: ‘La Isla de las Tentaciones. El Casting’, que mostrará cómo se selecciona a las parejas protagonistas y a los solteros y solteras; y ‘Rumbo a La Isla de las Tentaciones’, donde se revelarán en primicia las identidades de los participantes, su viaje a República Dominicana y los detalles de las villas en las que convivirán.

La oferta de estrenos no se limita a estos dos formatos estrella. La plataforma lanzará también ‘El loco amor’, un dating show diario pensado para la Generación Z con Sebastián Gallego como presentador y Oriana Marzoli como colaboradora; ‘The Ultimate Warrior’, en el que luchadores semiprofesionales de artes marciales mixtas competirán para alcanzar el éxito; y varios documentales y docuseries como ‘La Húngara. Toma que toma’, centrada en la vida y carrera de la cantante Sonia Priego, o una nueva temporada de ‘Madres’, con protagonistas como Laura Matamoros, Susana Díaz y la madre de Omar Montes.

A ellos se suman el regreso de ‘Me quedo conmigo’, con Lucas, del dúo Andy & Lucas, enfrentando sus inseguridades; la docuserie ‘(L)over’, sobre las historias de amor y rupturas más mediáticas de las celebrities; y la serie italiana ‘María Corleone’, un drama criminal ambientado entre el mundo de la moda y la mafia.

Con esta batería de estrenos, Mediaset Infinity refuerza su papel como una de las grandes apuestas de la compañía, combinando contenidos originales, nuevas narrativas y el valor añadido de ofrecerlos en abierto y con acceso gratuito para todos los usuarios.