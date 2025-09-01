Primer acercamiento
Lydia Lozano, operada del pecho: sus primeras declaraciones a Mediaset tras salir del quirófano
La colaboradora reaparece tras su última intervención quirúrgica y asegura estar satisfecha con el resultado.
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
Lydia Lozano ha reaparecido en Mediaset apenas unos días después de anunciarse su regreso al grupo de comunicación y haberse sometido a una reducción de pecho. La periodista, que llevaba tiempo arrastrando problemas de espalda, ha confesado que decidió someterse a la operación por recomendación médica y que la recuperación avanza con normalidad.
En sus primeras declaraciones al grupo, a través de la web de Divinity, Lozano reconoció que la experiencia no fue tan indolora como le habían contado: "Todas mis amigas me habían dicho que la reducción de pecho no dolía y me han mentido. Me han mentido todas", afirmó con humor. Aun así, aseguró sentirse "muy contenta" con la decisión y con el trabajo realizado por el doctor Juan Peñas, a quien agradeció públicamente.
La colaboradora explicó que solo pasó una noche ingresada y que, aunque los primeros días fueron "duros", ahora la evolución es positiva. "Hay que dormir boca arriba, que lo paso fatal porque yo duermo de lado", detalló sobre las molestias actuales. El pasado domingo 31 de agosto acudió al hospital para retirarse los vendajes y confirmar que todo marcha bien.
Lozano ya había tenido que pasar en varias ocasiones por quirófano a causa de sus problemas de espalda, con operaciones en 2022 y 2024. Ahora, espera que esta intervención le ayude a mejorar su calidad de vida y a reducir las molestias que lleva años sufriendo, preparándose para su llegada a '¡De viernes!' esta misma semana.
