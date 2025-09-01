Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reencuentro inesperado

Lydia Lozano, en el punto de mira tras su fichaje por '¡De viernes!': trabajará con Santi Acosta después de afirmar que es "el peor presentador"

La colaboradora regresa al prime time de Telecinco en un programa donde coincidirá con el presentador al que criticó duramente en el pasado.

Lydia Lozano y Santi Acosta

Lydia Lozano y Santi Acosta / Telecinco

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El regreso de Lydia Lozano a Telecinco y su fichaje por '¡De viernes!' ha sorprendido a muchos espectadores, no solo por su regreso al prime time de Telecinco, sino porque la periodista compartirá espacio con Santi Acosta, a quien en más de una ocasión ha criticado públicamente.

En el pódcast 'La casa de mi vecina', de Nagore Robles en Podimo, Lozano fue tajante: "Para mí, el peor presentador de Telecinco, que no me transmite nada, es Santi Acosta. Parece que está puesto ahí por el alcalde del Ayuntamiento. No disfruta, no se mueve. No le gusta el corazón y se le nota. ¡Si no te gusta el corazón, no lo hagas!". En contraste, elogió a su copresentadora Beatriz Archidona, de la que aseguró que "lo levanta todo".

La tensión entre Lozano y Acosta viene de lejos. En entrevistas posteriores, la colaboradora recordó un episodio durante su etapa en 'Salsa Rosa', cuando, según relató, Acosta la cuestionó en directo: "El último empujón me lo dio Santi Acosta en directo. De muy malas maneras, y sin tener en cuenta que yo era una compañera, puso en duda toda mi valía profesional. Su humillación pública sucedió un sábado y me pasé el domingo y el lunes enteros llorando".

Años después, en su novela 'La venganza de la llorona', Lozano relató que el presentador se disculpó por aquel episodio en un evento privado. Ahora, su fichaje por '¡De viernes!' coloca a ambos de nuevo frente a frente en un plató, en lo que será uno de los reencuentros más comentados de la televisión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
  2. El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
  3. Cuarenta minicruceros saldrán de Barcelona con precios desde 79 euros los próximos tres meses
  4. El Meteocat emite un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvias en Catalunya
  5. El Peliculón' lidera la noche y La 2 supera a Cuatro y laSexta con el homenaje a Verónica Echegui
  6. El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
  7. Supervivientes All Stars': lista completa de concursantes confirmados y fecha de estreno del reality
  8. Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera

Diez años del naufragio del niño sirio Aylan Kurdi: una muerte que lo sacudió todo para no cambiar nada

Diez años del naufragio del niño sirio Aylan Kurdi: una muerte que lo sacudió todo para no cambiar nada

Prime Video pone fecha al programa en el que conoceremos a los 18 aspirantes a 'OT 2025'

Prime Video pone fecha al programa en el que conoceremos a los 18 aspirantes a 'OT 2025'

“Putin no va a parar”: Von der Leyen se conjura con los gobiernos en primera línea para defender Europa

“Putin no va a parar”: Von der Leyen se conjura con los gobiernos en primera línea para defender Europa

Ángela Fernández, psicóloga: "Un amor sano es y debe ser incómodo en muchas ocasiones"

Ángela Fernández, psicóloga: "Un amor sano es y debe ser incómodo en muchas ocasiones"

“Una nación del tercer mundo”: Trump ataca la sentencia contra sus aranceles con advertencias de un colapso económico

“Una nación del tercer mundo”: Trump ataca la sentencia contra sus aranceles con advertencias de un colapso económico

Lydia Lozano, en el punto de mira tras su fichaje por '¡De viernes!': trabajará con Santi Acosta después de afirmar que es "el peor presentador"

Lydia Lozano, en el punto de mira tras su fichaje por '¡De viernes!': trabajará con Santi Acosta después de afirmar que es "el peor presentador"

La Oficina Antifrau de Catalunya advierte a tres administraciones de posibles amaños en contratos públicos

La Oficina Antifrau de Catalunya advierte a tres administraciones de posibles amaños en contratos públicos

Pedro Sánchez se reúne con el director general de la OMS en la Moncloa

Pedro Sánchez se reúne con el director general de la OMS en la Moncloa