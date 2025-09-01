Audiencias 31/08/2025
El cine de La 1 y 'Una nueva vida' se reparten la noche, mientras 'Allá tú' se despide con récord
'El Taquillazo' de la Sexta se hace fuerte gracias a la emisión de 'Misión imposible'
Redacción YoteleRedacción Yotele
El portal de tele de El Periódico. Todas las exclusivas televisivas. Solo información verificada por nuestro equipo de periodistas. Actualidad, entrevistas, audiencias, reportajes y análisis.
El cine de La 1 se lleva la noche del domingo antes de la llegada de 'Supervivientes'. La película 'Sombras del pasado' anota un 10,3% y 1.038.000 espectadores y se reparte la noche con 'Una nueva vida'.
La serie turca de Antena 3 mantiene a sus fieles seguidores frente a la pantalla y consigue un 10,3% y 862.000 seguidores con su nuevo capítulo.
Por su parte, 'Allá tú' se despide con récord de temporada. El programa de Jesús Vázquez agradece tener 'First Dates' de telonero para retrasar su inicio y marcar un 9% y 532.000 televidentes.
PRIME TIME
Antena 3
Una nueva vida: 10,3% y 862.000
La 1
La película de la semana: Sombras del pasado: 10,3% y 1.038.000
Cine: Colección a un jurado: 7,8% y 410.000
Telecinco
First Dates: 7,4% y 768.000
Allá tú: 9% y 532.000
laSexta
El Taquillazo: Misión imposible: Sentencia Mortal parte 1: 8,4% y 737.000
Cuatro
Lo sabe, no lo sabe: 2,7% y 270.000
Cuarto Milenio: 5,1% y 479.000
La 2
Imprescindibles: 3% y 319.000
Versión española: 3% y 278.000
LATE NIGHT
Antena 3
Una nueva vida: 6,7% y 195.000
La 1
Cine 2: Alibi.com, agencia de engaños: 7,6% y 163.000
laSexta
Cine: Fin: 6,2% y 174.000
Cuatro
Cuarto Milenio: 6% y 202.000
TARDE
Antena 3
Multicine: 13% y 1.165.000 / 10,7% y 918.000 / 8% y 658.000
La 1
La vuelta: 10,3% y 923.000
Baloncesto. Campeonato de Europa: España - Chipre: 5,9% y 511.000
Sesión de tarde: Algo que perder: 4,1% y 338.000
Aquí la tierra: 9,1% y 772.000
Telecinco
Fiesta: 8,8% y 757.000
laSexta
Cine: Baywatch: Los vigilantes de la playa: 4,5% y 404.000
Cine 2: Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida: 6% y 505.000
Cuatro
Home Cinema: Náufrago: 8% y 717.000
Home Cinema 2: Kalahari: 6,7% y 553.000
La 2
Saber y ganar: 1,4% y 117.000 / 2,9% y 255.000
Grandes Documentales: 2,7% y 241.000
Documentales de La 2: 3,3% y 282.000
MAÑANA
Antena 3
Los más: 4,5% y 78.000 / 4,4% y 142.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 6,9% y 268.000 / 11,4% y 535.000
La ruleta de la suerte: 18,2% y 1.249.000
La 1
Viaje al centro de la tele: 9,6% y 241.000 / 12% y 428.000
D Corazón: 9,5% y 570.000
laSexta
Equipo de Investigación: 4,7% y 52.000 / 6,7% y 137.000 / 5,5% y 163.000 / 4,9% y 163.000 / 5,6% y 241.000
Telecinco
Got Talent: 6,2% y 78.000 / 8,9% y 238.000 / 6,7% y 341.000
Cuatro
Volando Voy: 7% y 120.000 / 9,4% y 266.000
Viajeros Cuatro: 9,2% y 296.000 / 9,5% y 404.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 19,7% y 1.727.000
Telediario 1: 13% y 1.141.000
Informativos Telecinco 15H: 6,3% y 548.000
laSexta Noticias 14H: 6,5% y 403.000
Noticias Cuatro 1: 9,1% y 607.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 12% y 1.123.000
Telediario 2: 11,3% y 1.088.000
Informativos Telecinco 21H: 7,4% y 697.000
laSexta Noticias 20H: 6,6% y 545.000
Noticias Cuatro 2: 5,1% y 421.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (10,6%), La 1 (9%), Telecinco (7,6%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,9%), La 2 (2,8%).
Mes: Antena 3 (12,2%), La 1 (10,4%), Telecinco (8%), laSexta (5,5%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,3%).
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
- Cuarenta minicruceros saldrán de Barcelona con precios desde 79 euros los próximos tres meses
- El Meteocat emite un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvias en Catalunya
- El Peliculón' lidera la noche y La 2 supera a Cuatro y laSexta con el homenaje a Verónica Echegui
- Supervivientes All Stars': lista completa de concursantes confirmados y fecha de estreno del reality
- Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera
- Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: 'Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus