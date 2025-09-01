El cine de La 1 y 'Una nueva vida' se reparten la noche, mientras 'Allá tú' se despide con récord

El cine de La 1 se lleva la noche del domingo antes de la llegada de 'Supervivientes'. La película 'Sombras del pasado' anota un 10,3% y 1.038.000 espectadores y se reparte la noche con 'Una nueva vida'.

La serie turca de Antena 3 mantiene a sus fieles seguidores frente a la pantalla y consigue un 10,3% y 862.000 seguidores con su nuevo capítulo.

Por su parte, 'Allá tú' se despide con récord de temporada. El programa de Jesús Vázquez agradece tener 'First Dates' de telonero para retrasar su inicio y marcar un 9% y 532.000 televidentes.

PRIME TIME

Antena 3

Una nueva vida: 10,3% y 862.000

La 1

La película de la semana: Sombras del pasado: 10,3% y 1.038.000

Cine: Colección a un jurado: 7,8% y 410.000

Telecinco

First Dates: 7,4% y 768.000

Allá tú: 9% y 532.000

laSexta

El Taquillazo: Misión imposible: Sentencia Mortal parte 1: 8,4% y 737.000

Cuatro

Lo sabe, no lo sabe: 2,7% y 270.000

Cuarto Milenio: 5,1% y 479.000

La 2

Imprescindibles: 3% y 319.000

Versión española: 3% y 278.000

LATE NIGHT

Antena 3

Una nueva vida: 6,7% y 195.000

La 1

Cine 2: Alibi.com, agencia de engaños: 7,6% y 163.000

laSexta

Cine: Fin: 6,2% y 174.000

Cuatro

Cuarto Milenio: 6% y 202.000

TARDE

Antena 3

Multicine: 13% y 1.165.000 / 10,7% y 918.000 / 8% y 658.000

La 1

La vuelta: 10,3% y 923.000

Baloncesto. Campeonato de Europa: España - Chipre: 5,9% y 511.000

Sesión de tarde: Algo que perder: 4,1% y 338.000

Aquí la tierra: 9,1% y 772.000

Telecinco

Fiesta: 8,8% y 757.000

laSexta

Cine: Baywatch: Los vigilantes de la playa: 4,5% y 404.000

Cine 2: Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida: 6% y 505.000

Cuatro

Home Cinema: Náufrago: 8% y 717.000

Home Cinema 2: Kalahari: 6,7% y 553.000

La 2

Saber y ganar: 1,4% y 117.000 / 2,9% y 255.000

Grandes Documentales: 2,7% y 241.000

Documentales de La 2: 3,3% y 282.000

MAÑANA

Antena 3

Los más: 4,5% y 78.000 / 4,4% y 142.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 6,9% y 268.000 / 11,4% y 535.000

La ruleta de la suerte: 18,2% y 1.249.000

La 1

Viaje al centro de la tele: 9,6% y 241.000 / 12% y 428.000

D Corazón: 9,5% y 570.000

laSexta

Equipo de Investigación: 4,7% y 52.000 / 6,7% y 137.000 / 5,5% y 163.000 / 4,9% y 163.000 / 5,6% y 241.000

Telecinco

Got Talent: 6,2% y 78.000 / 8,9% y 238.000 / 6,7% y 341.000

Cuatro

Volando Voy: 7% y 120.000 / 9,4% y 266.000

Viajeros Cuatro: 9,2% y 296.000 / 9,5% y 404.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 19,7% y 1.727.000

Telediario 1: 13% y 1.141.000

Informativos Telecinco 15H: 6,3% y 548.000

laSexta Noticias 14H: 6,5% y 403.000

Noticias Cuatro 1: 9,1% y 607.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 12% y 1.123.000

Telediario 2: 11,3% y 1.088.000

Informativos Telecinco 21H: 7,4% y 697.000

laSexta Noticias 20H: 6,6% y 545.000

Noticias Cuatro 2: 5,1% y 421.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (10,6%), La 1 (9%), Telecinco (7,6%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,9%), La 2 (2,8%).

Mes: Antena 3 (12,2%), La 1 (10,4%), Telecinco (8%), laSexta (5,5%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,3%).