AUDIENCIA MENSUAL AGOSTO 2025
Antena 3 lidera las audiencias de agosto, La 1 se mantiene segunda y Telecinco queda tercera en su verano más complicado
La cadena de Atresmedia encadena 13 meses consecutivos de liderazgo, mientras Telecinco toca fondo con un nuevo mínimo histórico
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
Agosto vuelve a dejar un panorama muy claro en televisión: Antena 3 lidera, La 1 se consolida como segunda opción y Telecinco atraviesa su peor momento histórico. Según el informe de Dos 30’ a partir de datos de Kantar Media, Antena 3 promedia un 12,2% y mantiene su hegemonía, La 1 se asegura la plata con un 10,4% y Telecinco firma un 8%, la cifra más baja de toda su historia.
Antena 3 (12,2%) logra su decimotercer mes consecutivo en lo más alto. Aunque pierde ocho décimas respecto a julio, crece 1,1 puntos frente a agosto de 2024 y se confirma como la cadena más sólida del panorama televisivo. Los informativos, ‘La ruleta de la suerte’, ‘Pasapalabra’ y la serie diaria ‘Sueños de libertad’ son sus grandes puntales, situándola a gran distancia de sus rivales.
La 1 (10,4%) mantiene el segundo puesto y acumula once meses por encima del 10% de cuota. Pese a ceder siete décimas, el canal público vive su mejor agosto desde 2016 si se excluye el efecto de los Juegos Olímpicos del pasado año. ‘La promesa’ y ‘Valle salvaje’ continúan fuertes por las tardes, mientras que ‘El Grand Prix’, ‘Dog House’ y el cine del domingo aseguran buenas noches de prime time.
Telecinco (8%) se hunde en un verano especialmente complicado y encadena un nuevo mínimo histórico. La pérdida de 1,2 puntos respecto a julio agrava la crisis que arrastra la cadena desde 2021. Solo ‘La mirada crítica’ y ‘Vamos a ver’ aguantan por encima del 10%, mientras que el resto de ofertas naufragan. Septiembre será decisivo con el estreno de ‘Supervivientes All Stars’ y '¡Vaya fama!', la vuelta de ‘Bailando con las estrellas’ y un nuevo magacín vespertino con Joaquín Prat.
laSexta (5,5%) se mantiene estable y suma ya 50 meses consecutivos por encima de Cuatro, aunque pierde cuatro décimas respecto a julio. La vuelta de ‘Aruser@s’ ha sido clave en la recta final del mes, mientras que ‘El Taquillazo’ y ‘laSexta Xplica’ han ofrecido buenos resultados. Su gran asignatura pendiente sigue siendo el prime time de ficción, con la serie turca ‘Imperio’ por debajo del 2%.
Cuatro (5,3%) pierde medio punto respecto a julio y se queda muy cerca de superar a laSexta, algo que no consigue desde hace más de cuatro años. Aun así, mejora una décima frente a agosto de 2024 e iguala su mejor dato en dicho mes de los últimos seis años. El buen rendimiento de ‘Viajeros Cuatro’ ha ayudado a mitigar el vacío dejado por ‘First Dates’, que se ha emitido en Telecinco durante este verano.
