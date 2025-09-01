Antena 3 lidera las audiencias de agosto, La 1 se mantiene segunda y Telecinco queda tercera en su verano más complicado

Agosto vuelve a dejar un panorama muy claro en televisión: Antena 3 lidera, La 1 se consolida como segunda opción y Telecinco atraviesa su peor momento histórico. Según el informe de Dos 30’ a partir de datos de Kantar Media, Antena 3 promedia un 12,2% y mantiene su hegemonía, La 1 se asegura la plata con un 10,4% y Telecinco firma un 8%, la cifra más baja de toda su historia.

Antena 3 (12,2%) logra su decimotercer mes consecutivo en lo más alto. Aunque pierde ocho décimas respecto a julio, crece 1,1 puntos frente a agosto de 2024 y se confirma como la cadena más sólida del panorama televisivo. Los informativos, ‘La ruleta de la suerte’, ‘Pasapalabra’ y la serie diaria ‘Sueños de libertad’ son sus grandes puntales, situándola a gran distancia de sus rivales.

La 1 (10,4%) mantiene el segundo puesto y acumula once meses por encima del 10% de cuota. Pese a ceder siete décimas, el canal público vive su mejor agosto desde 2016 si se excluye el efecto de los Juegos Olímpicos del pasado año. ‘La promesa’ y ‘Valle salvaje’ continúan fuertes por las tardes, mientras que ‘El Grand Prix’, ‘Dog House’ y el cine del domingo aseguran buenas noches de prime time.

Telecinco (8%) se hunde en un verano especialmente complicado y encadena un nuevo mínimo histórico. La pérdida de 1,2 puntos respecto a julio agrava la crisis que arrastra la cadena desde 2021. Solo ‘La mirada crítica’ y ‘Vamos a ver’ aguantan por encima del 10%, mientras que el resto de ofertas naufragan. Septiembre será decisivo con el estreno de ‘Supervivientes All Stars’ y '¡Vaya fama!', la vuelta de ‘Bailando con las estrellas’ y un nuevo magacín vespertino con Joaquín Prat.

laSexta (5,5%) se mantiene estable y suma ya 50 meses consecutivos por encima de Cuatro, aunque pierde cuatro décimas respecto a julio. La vuelta de ‘Aruser@s’ ha sido clave en la recta final del mes, mientras que ‘El Taquillazo’ y ‘laSexta Xplica’ han ofrecido buenos resultados. Su gran asignatura pendiente sigue siendo el prime time de ficción, con la serie turca ‘Imperio’ por debajo del 2%.

Cuatro (5,3%) pierde medio punto respecto a julio y se queda muy cerca de superar a laSexta, algo que no consigue desde hace más de cuatro años. Aun así, mejora una décima frente a agosto de 2024 e iguala su mejor dato en dicho mes de los últimos seis años. El buen rendimiento de ‘Viajeros Cuatro’ ha ayudado a mitigar el vacío dejado por ‘First Dates’, que se ha emitido en Telecinco durante este verano.