Alejandra Rubio sorprende a Terelu Campos por su cumpleaños con una entrevista incómoda y un 'no' rotundo

'Fiesta' celebró ayer el cumpleaños de Terelu Campos con una grata sorpresa para ella: fue entrevistada por su hija Alejandra Rubio. Con una entrada sorpresa dentro de una caja gigante, la influencer irrumpió en el plató para felicitar a su madre entre risas: “No te lo voy a poner fácil”, le advirtió con complicidad, antes de iniciar una charla directa y sin filtros.

La primera pregunta no dejó indiferente: “Ahora que soy madre, me encantaría saber qué es eso que hiciste conmigo que no me aconsejarías hacer con mi hijo”. Terelu no dudó en responder con franqueza: “Te aconsejaría que fueses una madre más presente de lo que yo he sido... Yo priorizaba mi libertad, y ahora quiero que también seas mujer, amiga y pareja”.

Más adelante, Rubio pregunta si era una “hija porculerilla”. Terelu, entre risas, lo confirmó sin tapujos: “Entre las dos, tú eres mucho más complicadilla que yo. Yo era más sencilla; tú tienes carácter... y a veces intercambias papeles con tu tía Carmen”.

Pero ambas tuvieron también tiempo para hablar de Carlo, el hijo de Alejandra y nieto de Terelu. "¿Tú crees que yo acabaré haciendo portadas como hacéis vosotras?", le preguntaba la colaboradora a su madre.

"Te voy a decir una cosa. A mí me encantaría que todo el mundo conociera lo maravilloso que es mi nieto, pero si las hicieras me gustaría que las hicieras solo sobre ti, no hablando de otras personas", respondía de manera muy directa Terelu. "Yo respeto a quien lo hace pero es mi hijo y es una decisión que ya tenemos tomada", finalizaba Alejandra, dejando claro que no desea que su hijo salga en una revista.