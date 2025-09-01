'Supervivientes All Stars': lista completa de concursantes, novedades y fecha de estreno

'Supervivientes All Stars' ya lo tiene todo listo para arrancar su aventura. El reality, que regresa el próximo jueves 4 de septiembre a Telecinco, promete una edición más dura y extrema que la del pasado año.

Ni arroz, ni lentejas, ni latas para sobrevivir los primeros días de aventura… que podrían verse además seriamente agravados por fuertes tormentas tropicales y otros fenómenos meteorológicos propios de la temporada de huracanes en el Caribe, que tiene en septiembre y octubre sus meses más intensos. Con estas condiciones al límite y sin dotación inicial alguna, leyendas de ‘Supervivientes’ regresarán a los Cayos Cochinos en ‘Supervivientes All Stars 2’, con Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y Laura Madrueño al frente.

Todos ellos convivirán en Armonía y Caos, los nombres de las dos nuevas playas en las que se desarrollará la nueva aventura y que ofrecerán condiciones y dotaciones muy distintas.

Los concursantes se enfrentarán en esta edición a más de 60 juegos - muchos de ellos inéditos- que pondrán a prueba sus capacidades físicas y su habilidad mental y dinámicas clásicas que les podrían aportar recompensas que alivien la dureza de su día a día hasta el último, donde el ganador se llevará 50.000 euros de premio.

La segunda edición arrancará con la máxima intensidad sometiendo a sus leyendas a la prueba más mítica y exigente de la historia del formato, La Noria Infernal. El ganador se colgará el primer collar de líder de la edición, lo que lo convertirá en inmune en la primera ronda de nominaciones y le permitirá nominar de forma directa a uno de sus compañeros.

Este icónico juego llegará tras los siempre esperados saltos desde el helicóptero, que supondrán el arranque de la aventura y que darán paso a un espectacular circuito de barro que deberán cruzar tanto por tierra como por mar y que servirá para repartir a los supervivientes en dos equipos.

Además, los supervivientes del 'All Stars' volverán a reunirse para abordar las situaciones más destacadas de su supervivencia y convivencia en la mítica palapa y en el Oráculo de Poseidón, renovado con la incorporación del Altar de Poseidón, en el que la audiencia tendrá mucho que decir.

A esto, se añadirá como novedad el Triángulo de Fuego, una asamblea semanal que se celebrará entre llamas para tratar de arreglar sus diferencias… y en la que tendrán que elegir quién de ellos merece una penitencia por algún comportamiento y actitud concretos.

A continuación detallamos el listado completo de los concursantes confirmados de la segunda temporada de 'Supervivientes All Stars'.

Alejandro Albalá

Alejandro Albalá / Telecinco

Adelantado en exclusiva por YOTELE, participó en ‘Supervivientes 2021’, donde resistió casi 100 días y quedó sexto. Su popularidad creció por sus relaciones con Isa Pantoja y Sofía Suescun, pero en los últimos años ha estado alejado de la televisión. Ahora vuelve a Honduras con más madurez y con la intención de demostrar que aún tiene mucho que aportar al formato.

Carlos Alba

Carlos Alba / Telecinco

El cocinero sevillano regresa a ‘Supervivientes: All Stars 2’, tal y como ha desvelado en exclusiva YOTELE, con la intención de saldar la cuenta pendiente que dejó en su primera participación. En 2021, tuvo que abandonar el reality de forma anticipada por una lesión en la mano, después de 62 días de concurso. Antes ya había destacado en televisión gracias a su paso por ‘MasterChef’, donde se ganó al público por su carácter perfeccionista. En los últimos años ha superado una delicada operación de corazón, y ahora afronta esta nueva etapa en Honduras con fuerzas renovadas y muchas ganas de demostrar que esta vez puede llegar hasta el final.

Elena Rodríguez

Elena Rodríguez. / Telecinco

Madre de Adara Molinero, se dio a conocer como concursante de Supervivientes 2020, donde duró 91 días y fue la undécima expulsada, superando numerosos desafíos físicos y emocionales. Desde entonces, ha participado en formatos como 'GH Dúo' y se ha consolidado como defensora pública de su hija en debates y programas, además de practicar triatlón con regularidad. Llega a esta edición de 'All Stars', según desvela Bluper, como una inesperada veterana, con fuerza mental demostrada y la lealtad del público que supo valorarla en su primera aventura.

Gloria Camila Ortega

Gloria Camila Ortega / Telecinco

Hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano, Gloria Camila participó en ‘Supervivientes 2017’, donde permaneció 63 días en la isla. Desde entonces ha seguido ligada a la televisión como colaboradora en programas como 'Fiesta' y 'Tardear', mientras compaginaba su faceta pública con estudios de diseño de moda y marketing digital. Vuelve a la aventura, tal y como confirma Semana, tras haber reconocido públicamente las secuelas físicas que sufrió a su regreso del reality, y lo hace en un momento personal delicado, marcado por recientes polémicas familiares. Su regreso promete dar juego dentro y fuera de la isla.

Jessica Bueno

Jessica Bueno en 'GH VIP' / Mediaset

Modelo sevillana y madre de tres hijos, Jessica Bueno participó por primera vez en ‘Supervivientes 2011’, donde permaneció 77 días y vivió un mediático romance con Kiko Rivera. Más de una década después, y tras su paso reciente por ‘GH VIP 8’, vuelve a Honduras con más madurez y una vida muy distinta, tal y como cuenta Informalia. Separada del futbolista Jota Peleteiro y en una nueva relación con Luitingo, Jessica se enfrenta al reto con templanza, experiencia televisiva y la fortaleza que le han dado los últimos años de cambios personales.

Miri Pérez-Cabrero

Miri Pérez-Cabrero / Telecinco

Influencer, actriz y finalista de 'MasterChef 5', Miri vivió su primera experiencia en 'Supervivientes 2024', donde resistió cerca de 94 días y fue expulsada a una semana de la final, tras destacarse por su carácter competitivo y varios enfrentamientos memorables. Catalana de 30 años, también ha protagonizado su propia línea de vida saludable en redes y ha relatado públicamente cómo sufrió importantes secuelas físicas tras el programa —menstruación retrasada, retención de líquidos e hinchazón facial—, así como el impacto emocional que le obligó a acudir a varios especialistas médicos. Ahora vuelve a 'All Stars 2', según desvela FormulaTV, con la determinación de corregir cuentas pendientes, segura de que el aprendizaje del último año le ayudará a afrontar esta edición con mayor resistencia mental y física.

Rubén Torres

Rubén Torres en 'Supervivientes 2024' / Mediaset

Bombero de Sabadell y tatuador profesional, Rubén se dio a conocer televisivamente en el reality de Netflix 'Falso amor' antes de saltar a ‘Supervivientes 2024’, donde sorprendió a todos al convertirse en subcampeón tras 104 días de concurso y ganar el mayor número de collares de líder de la edición. Con casi un año de experiencia en condiciones extremas en la isla, vuelve a 'All Stars 2' –desvelado por Vertele– con la ambición de certificar que su prueba anterior no fue casualidad, apostando por su fortaleza física, gestión emocional y la conexión lograda con la audiencia. Además, su labor como bombero y creador de su propio estudio de tatuajes, Chester Tattoo, le añade un perfil de disciplina y liderazgo que puede marcar la diferencia en esta edición.

Sonia Monroy

Sonia Monroy en la alfombra roja de los Oscar con su vestido de la bandera española. / Redes sociales

Más de una década después de su paso por el reality, Sonia Monroy vuelve a poner rumbo a Honduras como concursante de ‘Supervivientes: All Stars 2’, tal y como desvela El Mundo. En 2011 se convirtió en una de las protagonistas absolutas del programa, permaneciendo 84 días en la isla y quedando a las puertas de la final. Su carácter polémico, su resistencia física y su capacidad para generar espectáculo la convirtieron en una de las concursantes más recordadas por la audiencia. En estos años ha desarrollado su carrera en Estados Unidos, donde ha trabajado como actriz y creadora de contenidos, manteniéndose activa en redes sociales y formatos televisivos. Su regreso promete emociones fuertes y momentos que no pasarán desapercibidos.

Tony Spina

Tony Spina / Redes

Regresa a ‘Supervivientes: All Stars 2’, tal y como cuenta El Confi TV, once años después de su última participación, cuando en 2014 tuvo que retirarse por prescripción médica tras sufrir una rotura de fibras en el bíceps durante una prueba. Conocido por su paso por 'Mujeres y Hombres y Viceversa', 'Amor a prueba' y 'Solos', Tony también ha sido conocido por sus distintos amores en realities: desde Oriana Marzoli, pasando por Makoke hasta Marta Peñate. Ahora tiene la presión añadida de seguir los pasos de esta última, ganadora de la primera edición de 'All Stars', lo que le convierte en uno de los fichajes más sonados de esta temporada.

Fani Carbajo

Fani Carbajo / Mediaset

La televisiva formará parte de ‘Supervivientes: All Stars 2’, según desvela 20 Minutos, tras su paso previo por el programa en 2020, donde se mantuvo 56 días. Desde entonces se ha consolidado como influencer e incluso gestiona locales de ocio en las afueras de Madrid, y ha equilibrado su faceta pública con su vida familiar: es madre de dos hijos y prepara su siguiente etapa profesional. En esta edición, Fani aporta su carácter combativo, su experiencia en platós y redes, y un estilo directo que promete ser uno de los grandes focos de atención.

Noel Bayarri

Noel Bayarri / Mediaset

El canario vuelve a Honduras como concursante de ‘Supervivientes: All Stars 2’, tal y como anuncia Bluper, nueve años después de su breve paso por la edición de 2015, donde fue el cuarto expulsado tras 35 días de concurso. Se dio a conocer como tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y desde entonces ha mantenido una presencia constante en el mundo de los realities y las redes sociales, donde supera el medio millón de seguidores. Su regreso a la isla es una oportunidad para demostrar que esta vez puede resistir más allá de las primeras semanas y consolidarse como uno de los nombres fuertes del concurso.

Kike Calleja

Kike Calleja / Telecinco

El periodista madrileño vuelve a la isla como concursante de ‘Supervivientes: All Stars 2’, tal y como cuenta OK Diario, apenas un año después de su primera aventura en el reality. En 2024, fue el tercer expulsado tras 31 días de concurso. Calleja es conocido por su trayectoria como reportero de programas como ‘Sálvame’, ‘Fiesta’ o ‘Vamos a ver’, donde también ha ejercido como colaborador. En esta nueva edición, regresa con experiencia acumulada, con la intención de superar su marca anterior y demostrar que tiene perfil de finalista.

Iván González

Iván González / Telecinco

El televisivo regresa a ‘Supervivientes: All Stars 2’, tal como informa FormulaTV, siete años después de su participación en la edición de 2017, donde llegó a la final y quedó en cuarto lugar tras 91 días de concurso. Su trayectoria en realities es extensa: se dio a conocer como tronista en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, participó en ‘La casa fuerte’ y dio el salto internacional en la versión italiana de ‘Gran Hermano VIP’. Con una comunidad de seguidores consolidada en redes sociales y experiencia en televisión, Iván vuelve con el objetivo de demostrar que sigue siendo un perfil fuerte, competitivo y con tirón en la audiencia.

Adara Molinero

Adara Molinero, concursante de 'Supervivientes All Stars' / Mediaset

Adara Molinero se convierte en la última concursante confirmada y la primera en la historia en participar en dos ediciones 'All Stars'. Además, la influencer regresa Honduras por tercer año consecutivo, pues participó en la edición de 2023 - donde quedó segunda -, regresó con el 'All Stars' en 2024 y fue la primera expulsada y ahora se convertirá de nuevo en concursante. Adara conquistó al público con su participación en 'Gran Hermano 17' y años más tarde logró alzarse con el maletín de 'GH VIP 7'.