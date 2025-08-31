Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Supervivientes All Stars' confirma a su nuevo concursante, pareja de una de las últimas ganadoras

Tony Spina vuelve a los Cayos Cochinos después de que su pareja, Marta Peñate ganara el primer 'All Stars' del programa.

'Supervivientes All Stars' sigue ultimando detalles para su estreno en Telecinco, confirmado para el jueves 4 de septiembre. La cadena anunció ayer en 'Fiesta' el nombre del decimotercer concursante confirmado.

En este caso, se trata de Tony Spina, pareja de Marta Peñate, ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars'. "El año pasado ganó mi pareja Marta y este año me toca a mí, vamos a ser la primera pareja en el ganar el mismo reality", asegura el italiano.

El nuevo concursante vuelve a Honduras después de participar en la temporada de 2014, que tuvo que abandonar antes de tiempo pese a su gran esfuerzo.

Durante una de las pruebas de recompensa, el concursante sufrió un percance por el que tuvo que ser atendido por el equipo médico de inmediato. Un doctor determinó que el que fuera participante de 'La casa fuerte' había sufrido una “rotura de fibras” realizando la prueba, motivo por el que tuvo que retirarse de la competición: “Me encuentro dolido, molesto y decepcionado”, explicó entonces.

