Joaquín y Susana vuelven ya a Antena 3 con un significativo cambio y nuevos invitados en 'Emparejados'

Joaquín Sánchez y Susana Saborido ya tienen fecha para volver al prime time de Antena 3. El próximo sábado a las 22:00 horas, 'Emparejados' aterriza en el canal de Atresmedia con su nueva temporada.

Tras el éxito de su primer especial en el que obtuvo un 14,1% de share, la pareja vuelve con nuevos y sorprendentes invitados, ampliando el concepto del programa: Bertín Osborne y su hija Alejandra Ortiz, Loles León y su amiga Bibiana Fernández, las hermanas Carmen Morales y Shaila Dúrcal, El Cordobés y su mujer Virginia Troconis y Victoria Federica y su amiga Rochi Laffón.

El programa contará para esta nueva edición con algunas novedades, siendo la más destacada la del dating show que se emite dentro del mismo, que estará presentado por Anna Simón en vez de por Lorena Castell, presentadora de esta sección en el primer especial que protagonizaron Jesulín de Ubrique y María José Campanario.

Un regreso con cambio significativo

El exjugador del Betis y su mujer regresan a Antena 3 con nuevo día de emisión después de acertar con el primer especial de 'Emparejados' en la noche del jueves y la temporada de 'El Capitán' en la de los miércoles. En la sexta noche de la semana, el programa se enfrentará previsiblemente al cine de Telecinco, La 1 y Cuatro y a una nueva entrega de 'laSexta Xplica'