Audiencias 30/08/2025

El cine de La 1 lidera la noche y 'D Corazón' marca récord antes de enfrentarse a su nuevo rival

'Atrapa un millón' baja en su despedida y le cede su lugar a Joaquín Sánchez

La 1 vuelve a estar de celebración gracias a las audiencias. La cadena pública lidera anoche el prime time gracias a la película 'Los niños de Winton', que anotan un 11,1% y 922.000 seguidores.

Por su parte, 'Atrapa un millón' despide su tanda de reposiciones con bajada al reunir al 9,6% de la audiencia y 785.000 seguidores. La próxima semana, cederá su hueco a Joaquín Sánchez y Susana Saborido, que estrenan la nueva temporada de 'Emparejados'.

Al mediodía, 'D Corazón' anota récord en esta nueva etapa en la que Javier Hoyos acompaña a Anne Igartiburu. La pareja de presentadores sube hasta un buen 11,1%, por detrás de 'La ruleta de la suerte', pero con más fuerza de la habitual para enfrentarse a '¡Vaya fama!', el sustituto de 'Socialité' que llega el próximo sábado 6 de septiembre a las 13:15 horas en Telecinco.

En cuanto al resto de ofertas nocturnas, el cine de Telecinco (7,6%) se queda en la tercera posición y el de Cuatro (4,9%) supera a la nueva entrega de 'laSexta Xplica' (4,6%).

