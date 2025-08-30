Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Telecinco anuncia la inminente fecha de estreno de '¡Vaya fama!', sin desvelar quién lo presentará

La cadena lanza ya al sustituto de 'Socialité' tras varias semanas de cambios en su franja.

'¡Vaya fama!'

'¡Vaya fama!' / TELECINCO

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Tenerife
Telecinco ha decidio poner ya fecha de estreno a su nuevo programa '¡Vaya fama!'. La cadena sorprende con la inmediatez del estreno de su nuevo formato de corazón sin desvelar aún quién se encargará de presentarlo.

La fecha elegida para ese primer programa es el próximo sábado 6 de septiembre a las 13:15 horas. De este modo, Telecinco vuelve a su fórmula de fin de semana tras un agosto de diversos cambios para encontrar un sustituto a 'Socialité'.

El nuevo formato tendrá que enfrentarse al renovado 'D Corazón' de Anne Igartiburu y Javi de Hoyos, que ha aprovechado la ausencia de un rival directo para mejorar sus resultados.

Así es '¡Vaya fama!'

Producido en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), el nuevo espacio analizará las noticias de mayor impacto en el mundo del corazón con exclusivas, reportajes, investigaciones, conexiones en directo y los ‘momentazos’ que protagonizarán en el plató su equipo de colaboradores y reporteros.

