Audiencias 29/08/2025

'El Peliculón' lidera la noche y La 2 supera a Cuatro y laSexta con el homenaje a Verónica Echegui

'First Dates' baja respecto a la semana pasada.

Redacción Yotele

'El Peliculón' de Antena 3 se lleva el último viernes de agosto. La cinta 'El favor' mejora respecto a la semana pasada consiguiendo un 12% y 962.000 espectadores.

Mientras, en La 1, el martón de 'Viaje al centro de la tele' continúa con sus buenos datos con un 10%, 10,3% y 9,1% en su maratón.

Por su parte, 'First Dates' baja respecto a la semana pasada antes de seguir conquistando noches en Telecinco. El programa de Carlos Sobera reúne al 8,5% y 662.000 televidentes.

En La 2, el homenaje a Verónica Echegui (5,6%) supera al cine Cuatro (4,4%) y las entregas repetidas de 'Equipo de Investigación' en laSexta (3,4% y 4,8%).

PRIME TIME

Antena 3

El Peliculón: El favor: 12% y 962.000

La 1

Viaje al centro de la tele: 10% y 848.000/ 10,3% y 806.000 / 9,1% y 507.000

Telecinco

First Dates: 8,5% y 662.000

La 2

Cifras y letras: 4% y 308.000 / 6,2% y 514.000

Plano general: 4% y 336.000

Historia de nuestro cine: 5,6% y 440.000

Cuatro

Viajeros Cuatro: 4,4% y 360.000

El Blockbuster: 4,4% y 313.000

laSexta

laSexta Noticias: Especial: 3,5% y 256.000

laSexta Columna: 3,9% y 323.000

Equipo de Investigación: 3,4% y 283.000 / 4,8% y 285.000

LATE NIGHT

Antena 3

Cine: Lo contrario al amor: 8,8% y 344.000

La 1

Viaje al centro de la tele: 7,9% y 276.000

Diario América 24h: 5,3% y 108.000

laSexta

Equipo de Investigación: 6% y 194.000 / 7,1% y 146.000

Telecinco

De viernes: 6,3% y 243.000

Cuatro

Cine Cuatro: Combustión instantánea: 5,3% y 147.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 13,3% y 1.087.000

Yas verano: 10,3% y 722.000

Pasapalabra: 18,8% y 1.288.000

La 1

La vuelta: 11,6% y 932.000/ 11,6% y 938.000

Valle Salvaje: 10% y 726.000

La promesa: 12,9% y 884.000

Malas lenguas: 6,8% y 440.000

Aquí la tierra: 8% y 558.000

Telecinco

Tardear: 8,9% y 686.000

El diario de verano: 8,1% y 537.000

Agárrate al sillón: 8% y 553.000

laSexta

Zapeando: 5,3% y 429.000

Más Vale Tarde: 5,7% y 392.000

Cuatro

Todo es mentira: 5% y 389.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,1% y 273.000

La 2

Saber y ganar: 1,9% y 153.000 / 4,9% y 409.000

Grandes Documentales: 3,8% y 284.000

Malas lenguas: 3,6% y 235.000 / 4,5% y 315.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 10,9% y 275.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,6% y 715.000

La ruleta de la suerte: 22,3% y 1.491.000

La 1

La Hora de La 1: 16,7% y 282.000

Mañaneros 360: 13,6% y 412.000 / 9,6% y 710.000

laSexta

Aruser@s: 11,6% y 114.000 / 13,7% y 289.000

Al Rojo Vivo: 7% y 237.000

Telecinco

La mirada crítica: 10,6% y 216.000

Vamos a ver: 9,6% y 269.000 / 9,4% y 575.000

Cuatro

Alerta Cobra: 2% y 25.000 / 3,4% y 59.000 / 3,2% y 72.000

En boca de todos: 7,1% y 217.000

La 2

El Cazador: 2,9% y 109.000 / 1,9% y 115.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 21,7% y 1.801.000

Telediario 1: 12,2% y 1.010.000

Informativos Telecinco 15H: 9,1% y 757.000

laSexta Noticias 14H: 6,9% y 498.000

Noticias Cuatro 1: 5,7% y 382.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 16,6% y 1.281.000

Telediario 2: 9,7% y 743.000

Informativos Telecinco 21H: 7,7% y 606.000

laSexta Noticias 20H: 5,7% y 379.000

Noticias Cuatro 2: 4% y 266.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,1%), La 1 (10,8%), Telecinco (8,2%), laSexta (5,5%), Cuatro (4,7%), La 2 (3,7%).

Mes: Antena 3 (12,3%), La 1 (10,4%), Telecinco (8%), laSexta (5,5%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,3%).

