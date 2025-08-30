Audiencias 29/08/2025
'El Peliculón' lidera la noche y La 2 supera a Cuatro y laSexta con el homenaje a Verónica Echegui
'First Dates' baja respecto a la semana pasada.
'El Peliculón' de Antena 3 se lleva el último viernes de agosto. La cinta 'El favor' mejora respecto a la semana pasada consiguiendo un 12% y 962.000 espectadores.
Mientras, en La 1, el martón de 'Viaje al centro de la tele' continúa con sus buenos datos con un 10%, 10,3% y 9,1% en su maratón.
Por su parte, 'First Dates' baja respecto a la semana pasada antes de seguir conquistando noches en Telecinco. El programa de Carlos Sobera reúne al 8,5% y 662.000 televidentes.
En La 2, el homenaje a Verónica Echegui (5,6%) supera al cine Cuatro (4,4%) y las entregas repetidas de 'Equipo de Investigación' en laSexta (3,4% y 4,8%).
PRIME TIME
Antena 3
El Peliculón: El favor: 12% y 962.000
La 1
Viaje al centro de la tele: 10% y 848.000/ 10,3% y 806.000 / 9,1% y 507.000
Telecinco
First Dates: 8,5% y 662.000
La 2
Cifras y letras: 4% y 308.000 / 6,2% y 514.000
Plano general: 4% y 336.000
Historia de nuestro cine: 5,6% y 440.000
Cuatro
Viajeros Cuatro: 4,4% y 360.000
El Blockbuster: 4,4% y 313.000
laSexta
laSexta Noticias: Especial: 3,5% y 256.000
laSexta Columna: 3,9% y 323.000
Equipo de Investigación: 3,4% y 283.000 / 4,8% y 285.000
LATE NIGHT
Antena 3
Cine: Lo contrario al amor: 8,8% y 344.000
La 1
Viaje al centro de la tele: 7,9% y 276.000
Diario América 24h: 5,3% y 108.000
laSexta
Equipo de Investigación: 6% y 194.000 / 7,1% y 146.000
Telecinco
De viernes: 6,3% y 243.000
Cuatro
Cine Cuatro: Combustión instantánea: 5,3% y 147.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13,3% y 1.087.000
Yas verano: 10,3% y 722.000
Pasapalabra: 18,8% y 1.288.000
La 1
La vuelta: 11,6% y 932.000/ 11,6% y 938.000
Valle Salvaje: 10% y 726.000
La promesa: 12,9% y 884.000
Malas lenguas: 6,8% y 440.000
Aquí la tierra: 8% y 558.000
Telecinco
Tardear: 8,9% y 686.000
El diario de verano: 8,1% y 537.000
Agárrate al sillón: 8% y 553.000
laSexta
Zapeando: 5,3% y 429.000
Más Vale Tarde: 5,7% y 392.000
Cuatro
Todo es mentira: 5% y 389.000
Lo sabe, no lo sabe: 4,1% y 273.000
La 2
Saber y ganar: 1,9% y 153.000 / 4,9% y 409.000
Grandes Documentales: 3,8% y 284.000
Malas lenguas: 3,6% y 235.000 / 4,5% y 315.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 10,9% y 275.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,6% y 715.000
La ruleta de la suerte: 22,3% y 1.491.000
La 1
La Hora de La 1: 16,7% y 282.000
Mañaneros 360: 13,6% y 412.000 / 9,6% y 710.000
laSexta
Aruser@s: 11,6% y 114.000 / 13,7% y 289.000
Al Rojo Vivo: 7% y 237.000
Telecinco
La mirada crítica: 10,6% y 216.000
Vamos a ver: 9,6% y 269.000 / 9,4% y 575.000
Cuatro
Alerta Cobra: 2% y 25.000 / 3,4% y 59.000 / 3,2% y 72.000
En boca de todos: 7,1% y 217.000
La 2
El Cazador: 2,9% y 109.000 / 1,9% y 115.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 21,7% y 1.801.000
Telediario 1: 12,2% y 1.010.000
Informativos Telecinco 15H: 9,1% y 757.000
laSexta Noticias 14H: 6,9% y 498.000
Noticias Cuatro 1: 5,7% y 382.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 16,6% y 1.281.000
Telediario 2: 9,7% y 743.000
Informativos Telecinco 21H: 7,7% y 606.000
laSexta Noticias 20H: 5,7% y 379.000
Noticias Cuatro 2: 4% y 266.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (13,1%), La 1 (10,8%), Telecinco (8,2%), laSexta (5,5%), Cuatro (4,7%), La 2 (3,7%).
Mes: Antena 3 (12,3%), La 1 (10,4%), Telecinco (8%), laSexta (5,5%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,3%).
