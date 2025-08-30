El lunes en TVE
Pedro Sánchez, el revulsivo de Pepa Bueno para su regreso a TVE: será entrevistado en el Telediario
La presentadora regresa trece años después al Telediario y se pondrá al frente de la segunda edición.
Redacción YoteleRedacción Yotele
El próximo lunes 1 de septiembre Pepa Bueno regresa al Telediario de TVE para ponerse al frente de la segunda edición. La periodista llega a La 1 con el gran revulsivo de la primera entrevista de Pedro Sánchez en este nuevo curso político.
Bueno preguntará al jefe del Ejecutivo sobre los principales asuntos de la actualidad nacional e internacional en una de las entrevistas políticas más esperadas. Se realizará en el plató del Telediario en Torrespaña y podrá seguirse en directo en La 1, La 2, Canal 24 horas, RNE y RTVE Play.
La entrevista, será la primera que concede Sánchez tras el caso Cerdán y con la legislatura en suspense por la falta de apoyo de sus socios más exigentes.
La conversación entre la presentadora y el líder del PSOE se producirá al término de la edición del Telediario, que repasará la actualidad nacional e internacional aportando pluralidad, análisis y contexto y dando voz también a sus protagonistas.
