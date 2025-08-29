Lydia Lozano, fichaje bomba de Telecinco tras romper con la productora de 'Sálvame': dos programas y la ira de sus excompañeros

Telecinco tiene un potente as bajo la manga para reforzar sus programas de entretenimiento de cara al próximo otoño. La cadena de Mediaset ha llegado a un acuerdo con Lydia Lozano para que se reincorpore como colaboradora a dos de sus principales formatos, dos años después de su marcha con el final de 'Sálvame', según adelanta Informalia y ha verificado YOTELE. Aunque el contrato todavía no está firmado, se da por hecho que la rúbrica se producirá en los próximos días.

De esta manera, la popular periodista, uno de los rostros icónicos de la prensa del corazón que mejor entiende el espectáculo televisivo, vuelve por la puerta grande como nuevo fichaje de 'De viernes', recuperando su perfil de entrevistadora incisiva que la hizo enormemente conocida en el mítico 'Tómbola'.

Además, Lozano se convertirá en uno de los fichajes estrella de 'El tiempo justo', el nuevo magacín de tarde que presentará Joaquín Prat, que se estrenará el próximo lunes 8 de septiembre. César Muñoz y María Ruiz serán los copresentadores del nuevo magacín producido por Unicorn Content, en el que habrá más fichajes de conocidos rostros televisivos.

Con su regreso a Telecinco, Lydia Lozano cierra un importante ciclo de más de 15 años de trabajo con los productores de 'Sálvame'. Una decisión que ha tomado ella de manera unilateral para poder enfrentarse a nuevos proyectos que le atraigan, le aporten serenidad e incluso le permitan crecer profesionalmente.

Está decisión parece que no ha sentado bien a los que fueran sus antiguos compañeros, que no han perdido tiempo para criticar su decisión y aprovecharse de su marcha para promocionar su regreso a Ten tras el fracaso de 'La familia de la tele'.