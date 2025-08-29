No podían creerlo
Luján Argüelles despidió anoche 'El rival más débil' con una inesperada confesión de Fonsi Nieto que dejó atónitos a los concursantes
El expiloto contestó a una pregunta fuera de concurso y dejó alucinando a sus compañeros
Kevin RodríguezKevin Rodríguez
Luján Argüelles presentó anoche el último programa de 'El rival más débil', reuniendo en plató a ocho famosos relacionados con el mundo del deporte, entre los que se encontraba Fonsi Nieto. El expiloto sorprendió con una confesión que dejó atónitos a la presentadora y el resto de concursantes.
Ocurrió en el momento en el que Nieto cayó eliminado y tenía que abandonar el programa. Luján Argüelles le preguntó si había venido en moto y su respuesta dejó alucinando al resto.
"No tengo carnet de moto y no he venido en moto. No he ido en moto por la calle en mi vida. No me saqué el carnet de moto de pequeño y ahora me da vergüenza irme a sacarme el carnet de moto con los chavales de 20 años", confesaba.
Un dato que dejó muy sorprendidos a sus compañeros. "Yo lo que no sabía es que no tenía el carnet de moto. Me ha dejado alucinado", afirmaba el exárbitro Eduardo Iturralde.
- España, el país con más desempleados de Europa, empieza a tener provincias sin paro
- Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
- Gonzalo Bernardos, economista catalán, dice lo que nadie se atreve sobre el absentismo laboral: 'Vale ya con la productividad...
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad ordinaria
- Radar meteorológico de Catalunya: consulta en tiempo real cuándo habrá lluvias en Barcelona y resto de comarcas
- Un vecino de Sitges olvida su DNI en una barbería y le suplantan la identidad en webs de criptomonedas y de apuestas
- Cambio clave en ayudas sociales: Cómo pasar del subsidio del SEPE al Ingreso Mínimo Vital sin trámites
- Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos