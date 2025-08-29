Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más citas

'First Dates' y Carlos Sobera siguen conquistando noches en Telecinco: así es su nueva estrategia de emisión

La cadena ampliará el dating show de Carlos Sobera al sábado y domingo tras dos récords de audiencia consecutivos

'First Dates'

'First Dates' / TELECINCO

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Telecinco ha decidido reforzar su franja de access prime time confiando en uno de sus formatos más reconocidos: ‘First Dates’. El dating show presentado por Carlos Sobera, que desde hace años es uno de los buques insignia de Cuatro, ha demostrado esta semana su fortaleza también en Telecinco, donde ha conseguido dos máximos consecutivos. El programa alcanzó un 11,3 % de share con más de 1 050 000 espectadores y, un día después, un 11,4 % con 1 032 000 seguidores.

Ante este buen rendimiento, Mediaset ha optado por ampliar la emisión de ‘First Dates’ también a los sábados y domingos, de manera que el formato se convertirá en una cita diaria en el access de Telecinco. El movimiento busca aprovechar el tirón del programa para reforzar también los fines de semana, un terreno clave en la batalla por la audiencia televisiva.

Con esta decisión, la cadena pretende consolidar a ‘First Dates’ como uno de los motores de su parrilla, sin desvelar aún si el programa se quedará en la cadena en otoño o volverá a Cuatro.

El nuevo horario permitirá comprobar si el dating show mantiene su buena acogida en la franja de mayor consumo y confirma su papel como una de las grandes bazas de Mediaset para la nueva temporada televisiva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. España, el país con más desempleados de Europa, empieza a tener provincias sin paro
  2. Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
  3. Gonzalo Bernardos, economista catalán, dice lo que nadie se atreve sobre el absentismo laboral: 'Vale ya con la productividad...
  4. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad ordinaria
  5. Radar meteorológico de Catalunya: consulta en tiempo real cuándo habrá lluvias en Barcelona y resto de comarcas
  6. Un vecino de Sitges olvida su DNI en una barbería y le suplantan la identidad en webs de criptomonedas y de apuestas
  7. Cambio clave en ayudas sociales: Cómo pasar del subsidio del SEPE al Ingreso Mínimo Vital sin trámites
  8. Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos

Lydia Lozano, fichaje bomba de Telecinco tras romper con la productora de 'Sálvame': dos programas y la ira de sus excompañeros

Lydia Lozano, fichaje bomba de Telecinco tras romper con la productora de 'Sálvame': dos programas y la ira de sus excompañeros

Junts acusa a Illa de hacer "propaganda" y de gobernar solo para la Barcelona de "los cinco millones"

Junts acusa a Illa de hacer "propaganda" y de gobernar solo para la Barcelona de "los cinco millones"

Illa anuncia acciones contra los incendios: "Hay demasiado bosque, tenemos que decrecer en masa forestal"

Illa anuncia acciones contra los incendios: "Hay demasiado bosque, tenemos que decrecer en masa forestal"

DIRECTO UCRANIA I Rusia tiene a 100.000 soldados cerca de Pokrovsk, ciudad clave del este de Ucrania

DIRECTO UCRANIA I Rusia tiene a 100.000 soldados cerca de Pokrovsk, ciudad clave del este de Ucrania

El Girona de Míchel busca la redención: "No me he fijado ni he señalado a nadie, en ninguna área del club"

El Girona de Míchel busca la redención: "No me he fijado ni he señalado a nadie, en ninguna área del club"

Carta de la madre de una 'Leona': La jugada que empezó en mi vientre

Carta de la madre de una 'Leona': La jugada que empezó en mi vientre

Siete ciudades francesas prohíben el atún en los comedores escolares

Siete ciudades francesas prohíben el atún en los comedores escolares

Julia Roberts presenta la película 'After the hunt' en el Festival de Venecia

Julia Roberts presenta la película 'After the hunt' en el Festival de Venecia