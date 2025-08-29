'First Dates' y Carlos Sobera siguen conquistando noches en Telecinco: así es su nueva estrategia de emisión

Telecinco ha decidido reforzar su franja de access prime time confiando en uno de sus formatos más reconocidos: ‘First Dates’. El dating show presentado por Carlos Sobera, que desde hace años es uno de los buques insignia de Cuatro, ha demostrado esta semana su fortaleza también en Telecinco, donde ha conseguido dos máximos consecutivos. El programa alcanzó un 11,3 % de share con más de 1 050 000 espectadores y, un día después, un 11,4 % con 1 032 000 seguidores.

Ante este buen rendimiento, Mediaset ha optado por ampliar la emisión de ‘First Dates’ también a los sábados y domingos, de manera que el formato se convertirá en una cita diaria en el access de Telecinco. El movimiento busca aprovechar el tirón del programa para reforzar también los fines de semana, un terreno clave en la batalla por la audiencia televisiva.

Con esta decisión, la cadena pretende consolidar a ‘First Dates’ como uno de los motores de su parrilla, sin desvelar aún si el programa se quedará en la cadena en otoño o volverá a Cuatro.

El nuevo horario permitirá comprobar si el dating show mantiene su buena acogida en la franja de mayor consumo y confirma su papel como una de las grandes bazas de Mediaset para la nueva temporada televisiva.