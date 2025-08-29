Audiencias 28/08/2025
La 1 lidera la noche con Almodóvar, arrasa por la mañana gracias a 'La hora' y 'Mañaneros' y acierta con 'La vuelta'
'La encrucijada' mejora en Antena 3 con un 8,8% y 11,4% en sus dos capítulos de estreno
La 1 de TVE lideró anoche de nuevo el prime time, esta vez gracias a Almodóvar con la película 'Madres paralelas', que anota un buen 11,1% y 745.000 espectadores.
En segundo lugar queda 'La encrucijada', que mejora levemente marcando un 8,8% y 11,4%. La tercera posición es para 'El rival más débil, que se despide con un 7,4% y 477.000 seguidores, seguidos de 'El Taquillazo' de laSexta (6,2%) y 'Mis raíces' (5,2%).
Además, la pública celebra su buen día gracias al rendimiento de 'La Hora de La 1' y 'Mañaneros', que vuelven a liderar la mañana y a la emisión de 'La vuelta' que consigue buenos datos en la sobremesa.
PRIME TIME
La 1
Viaje al centro de la tele: 9,5% y 888.000 / 11,7% y 1.078.000
Somos cine: Madres paralelas: 11,1% y 745.000
Antena 3
El Hormiguero: 9,8% y 893.000
La encrucijada: 8,8% y 600.000 / 11,4% y 474.000
Telecinco
First Dates: 9,8% y 884.000
El rival más débil: 7,4% y 477.000
Cuatro
Viajeros Cuatro: 3,5% y 308.000 / 6,6% y 603.000
Mis raíces: 5,2% y 358.000
laSexta
laSexta Noticias: Especial: 3% y 237.000
El Intermedio: 4,6% y 426.000
El Taquillazo: El fuego de la venganza: 6,2% y 348.000
La 2
Cifras y letras: 4,1% y 339.000 / 6,1% y 557.000
El cine de La 2: 3,2% y 276.000
Documentos TV: 1,6% y 92.000
LATE NIGHT
Antena 3
La encrucijada: 5,1% y 113.000
Telecinco
El rival más débil: 7,6% y 263.000
La 1
Somos cine: Dolor y gloria: 8,9% y 245.000
Cuatro
Madres: Desde el corazón: 3,7% y 143.000
El desmarque: 2,5% y 48.000
laSexta
Cine: Inmune: 3,8% y 74.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 14% y 1.165.000
Yas verano: 11% y 754.000
Pasapalabra: 21,4% y 1.529.000
La 1
La vuelta: 11,8% y 946.000/ 12,1% y 986.000 / 10,1% y 748.000
Valle Salvaje: 10,2% y 723.000
La promesa: 12,7% y 840.000
Malas lenguas: 6,4% y 419.000
Aquí la tierra: 8,2% y 598.000
Telecinco
Tardear: 9,4% y 719.000
El diario de verano: 8,9% y 575.000
Agárrate al sillón: 8,1% y 589.000
laSexta
Zapeando: 5,1% y 416.000
Más Vale Tarde: 6% y 403.000
Cuatro
Todo es mentira: 5,1% y 402.000
Lo sabe, no lo sabe: 4,7% y 302.000
La 2
Eurobasket: Georgia - España: 6,1% y 500.000
Grandes Documentales: 3,4% y 246.000
Malas lenguas: 3,6% y 234.000 / 4,8% y 348.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 12% y 294.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,7% y 801.000
La ruleta de la suerte: 21,8% y 1 589.000
La 1
La Hora de La 1: 16,9% y 268.000
Mañaneros 360: 14% y 430.000 / 8,3% y 661.000
laSexta
Aruser@s: 13,3% y 125.000 / 16% y 315.000
Al Rojo Vivo: 7% y 247.000
Telecinco
La mirada crítica: 9,8% y 187.000
Vamos a ver: 11,4% y 317.000 / 9,1% y 605.000
Cuatro
Alerta Cobra: 0,9% y 11.000 / 1,6% y 27.000 / 1,9% y 38.000
En boca de todos: 5,2% y 163.000
La 2
El Cazador: 2,8% y 116.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 21,1% y 1.861.000
Telediario 1: 12,2% y 1.083.000
Informativos Telecinco 15H: 8,9% y 789.000
laSexta Noticias 14H: 7,4% y 584.000
Noticias Cuatro 1: 5,9% y 429.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 19,4% y 1.615.000
Telediario 2: 10,4% y 865.000
Informativos Telecinco 21H: 7,7% y 649.000
laSexta Noticias 20H: 5,6% y 384.000
Noticias Cuatro 2: 4,4% y 297.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (13,4%), La 1 (11,1%), Telecinco (8,6%), laSexta (5,9%), Cuatro (4,8%), La 2 (3,7%).
Mes: Antena 3 (12,3%), La 1 (10,4%), Telecinco (8%), laSexta (5,5%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,3%).
