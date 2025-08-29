Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 28/08/2025

La 1 lidera la noche con Almodóvar, arrasa por la mañana gracias a 'La hora' y 'Mañaneros' y acierta con 'La vuelta'

'La encrucijada' mejora en Antena 3 con un 8,8% y 11,4% en sus dos capítulos de estreno

Audiencias

Audiencias / LA 1

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La 1 de TVE lideró anoche de nuevo el prime time, esta vez gracias a Almodóvar con la película 'Madres paralelas', que anota un buen 11,1% y 745.000 espectadores.

En segundo lugar queda 'La encrucijada', que mejora levemente marcando un 8,8% y 11,4%. La tercera posición es para 'El rival más débil, que se despide con un 7,4% y 477.000 seguidores, seguidos de 'El Taquillazo' de laSexta (6,2%) y 'Mis raíces' (5,2%).

Además, la pública celebra su buen día gracias al rendimiento de 'La Hora de La 1' y 'Mañaneros', que vuelven a liderar la mañana y a la emisión de 'La vuelta' que consigue buenos datos en la sobremesa.

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 9,5% y 888.000 / 11,7% y 1.078.000

Somos cine: Madres paralelas: 11,1% y 745.000

Antena 3

El Hormiguero: 9,8% y 893.000

La encrucijada: 8,8% y 600.000 / 11,4% y 474.000

Telecinco

First Dates: 9,8% y 884.000

El rival más débil: 7,4% y 477.000

Cuatro

Viajeros Cuatro: 3,5% y 308.000 / 6,6% y 603.000

Mis raíces: 5,2% y 358.000

laSexta

laSexta Noticias: Especial: 3% y 237.000

El Intermedio: 4,6% y 426.000

El Taquillazo: El fuego de la venganza: 6,2% y 348.000

La 2

Cifras y letras: 4,1% y 339.000 / 6,1% y 557.000

El cine de La 2: 3,2% y 276.000

Documentos TV: 1,6% y 92.000

LATE NIGHT

Antena 3

La encrucijada: 5,1% y 113.000

Telecinco

El rival más débil: 7,6% y 263.000

La 1

Somos cine: Dolor y gloria: 8,9% y 245.000

Cuatro

Madres: Desde el corazón: 3,7% y 143.000

El desmarque: 2,5% y 48.000

laSexta

Cine: Inmune: 3,8% y 74.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14% y 1.165.000

Yas verano: 11% y 754.000

Pasapalabra: 21,4% y 1.529.000

La 1

La vuelta: 11,8% y 946.000/ 12,1% y 986.000 / 10,1% y 748.000

Valle Salvaje: 10,2% y 723.000

La promesa: 12,7% y 840.000

Malas lenguas: 6,4% y 419.000

Aquí la tierra: 8,2% y 598.000

Telecinco

Tardear: 9,4% y 719.000

El diario de verano: 8,9% y 575.000

Agárrate al sillón: 8,1% y 589.000

laSexta

Zapeando: 5,1% y 416.000

Más Vale Tarde: 6% y 403.000

Cuatro

Todo es mentira: 5,1% y 402.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,7% y 302.000

La 2

Eurobasket: Georgia - España: 6,1% y 500.000

Grandes Documentales: 3,4% y 246.000

Malas lenguas: 3,6% y 234.000 / 4,8% y 348.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 12% y 294.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,7% y 801.000

La ruleta de la suerte: 21,8% y 1 589.000

La 1

La Hora de La 1: 16,9% y 268.000

Mañaneros 360: 14% y 430.000 / 8,3% y 661.000

laSexta

Aruser@s: 13,3% y 125.000 / 16% y 315.000

Al Rojo Vivo: 7% y 247.000

Telecinco

La mirada crítica: 9,8% y 187.000

Vamos a ver: 11,4% y 317.000 / 9,1% y 605.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,9% y 11.000 / 1,6% y 27.000 / 1,9% y 38.000

En boca de todos: 5,2% y 163.000

La 2

El Cazador: 2,8% y 116.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 21,1% y 1.861.000

Telediario 1: 12,2% y 1.083.000

Informativos Telecinco 15H: 8,9% y 789.000

laSexta Noticias 14H: 7,4% y 584.000

Noticias Cuatro 1: 5,9% y 429.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19,4% y 1.615.000

Telediario 2: 10,4% y 865.000

Informativos Telecinco 21H: 7,7% y 649.000

laSexta Noticias 20H: 5,6% y 384.000

Noticias Cuatro 2: 4,4% y 297.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,4%), La 1 (11,1%), Telecinco (8,6%), laSexta (5,9%), Cuatro (4,8%), La 2 (3,7%).

Mes: Antena 3 (12,3%), La 1 (10,4%), Telecinco (8%), laSexta (5,5%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,3%).

TEMAS

  1. España, el país con más desempleados de Europa, empieza a tener provincias sin paro
  2. Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
  3. Gonzalo Bernardos, economista catalán, dice lo que nadie se atreve sobre el absentismo laboral: 'Vale ya con la productividad...
  4. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad ordinaria
  5. Radar meteorológico de Catalunya: consulta en tiempo real cuándo habrá lluvias en Barcelona y resto de comarcas
  6. Un vecino de Sitges olvida su DNI en una barbería y le suplantan la identidad en webs de criptomonedas y de apuestas
  7. Cambio clave en ayudas sociales: Cómo pasar del subsidio del SEPE al Ingreso Mínimo Vital sin trámites
  8. Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos

Luján Argüelles despidió anoche 'El rival más débil' con una inesperada confesión de Fonsi Nieto que dejó atónitos a los concursantes

Luján Argüelles despidió anoche 'El rival más débil' con una inesperada confesión de Fonsi Nieto que dejó atónitos a los concursantes

El precio del euríbor hoy, 29 de agosto: malas noticias en el sector de las hipotecas para despedir la semana

El precio del euríbor hoy, 29 de agosto: malas noticias en el sector de las hipotecas para despedir la semana

El Fenerbahçe despide a Mourinho tras su último fiasco en Europa

El Fenerbahçe despide a Mourinho tras su último fiasco en Europa

Las ventas de ropa de segunda mano se duplican entre los menores de 25 años

Las ventas de ropa de segunda mano se duplican entre los menores de 25 años

Gonzalo Bernardos estalla contra un joven propietario de ocho pisos con solo 30 años

Gonzalo Bernardos estalla contra un joven propietario de ocho pisos con solo 30 años

Cinco estaciones de la L4 reabren el lunes 1 de septiembre

Cinco estaciones de la L4 reabren el lunes 1 de septiembre

Comienza la operación retorno: las carreteras registrarán más de 5 millones de desplazamientos

Comienza la operación retorno: las carreteras registrarán más de 5 millones de desplazamientos

Óscar López acusa a Díaz Ayuso de "racismo puro" por negarse a acoger a los menores no acompañados

Óscar López acusa a Díaz Ayuso de "racismo puro" por negarse a acoger a los menores no acompañados