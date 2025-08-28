Estrenos
Susanna Griso promete una revolución en ‘Espejo público': 20 aniversario con nuevos fichajes y una sección de sexo
El programa matinal anuncia fecha y hora del estreno de su nueva temporada.
Redacción YoteleRedacción Yotele
'Espejo Público' lo tiene todo listo para arrancar su temporada número 20 en Antena 3. Lo hará el próximo lunes 1 de septiembre a las 8:55 horas de la mañana con novedades, fichajes y hasta una sección de sexo.
El programa ha lanzado en una promo donde podemos ver a Susanna Griso manteniendo una conversación con 'ChatESP' un asistente virtual que simula al famoso ChatGPT. La presentadora comienza preguntando cuándo comienza la nueva temporada y su asistente le indica la fecha y los 20 años que el programa cumple en este curso.
"¿20 años ya?", se sorprende la periodista que va viendo en la pantalla imágenes del programa durante estas dos décadas. Después, la presentadora muestra su interés por los nuevos fichajes, que los habrá, concretamente uno cuya pista que le revela la IA es Soria. La promo no da más pistas, pero podría tratarse del colaborador de 'El Chiringuito' Cristóbal Soria o del exministro de Industria José Manuel Soria o incluso otro nombre que seguramente descubramos a partir del lunes.
Para terminar, Griso recibe la confirmación de que todo su equipo está listo para el lunes y su asistente le pregunta si ella está preparada, pues el programa contará con una nueva sección de sexo, entre otras novedades. "Tranquilo que me voy a mojar y a divertir más que nunca", advierte la presentadora. "Nos vemos el lunes", termina diciendo en el vídeo.
