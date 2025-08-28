En el Parlamento
El PP pide a RTVE el cese de Sarah Santaolalla por "insultar a millones de españoles"
El principal partido de la oposición considera que es incompatible recibir dinero público y tener este tipo de actitudes.
Kevin RodríguezKevin Rodríguez
El Grupo Popular en el Congreso ha exigido este miércoles a la Corporación RTVE que ponga fin a la colaboración de la analista Sarah Santaolalla después de que ésta calificara de “idiotas” a millones de españoles durante una intervención en el programa 'Mañaneros' emitido el 26 de agosto.
Según los populares, resulta “incompatible” que una colaboradora que percibe remuneración pública “insulte a millones de ciudadanos”, y denuncian que el presentador del espacio no exigiera una rectificación inmediata. Además, recuerdan que en otra intervención, en el programa 'Malas Lenguas', Santaolalla se refirió al Partido Popular como “inútiles mentales y laborales”.
En un comunicado, el Grupo Popular considera que estos hechos se suman a lo que califican como “manipulación” en RTVE durante el verano, citando ejemplos como la presencia de cargos políticos presentados como ciudadanos anónimos, la contratación de periodistas afines a la izquierda y la repetición de argumentarios del Gobierno en programas informativos.
En este sentido, los de Feijóo han registrado en el Congreso más de una decena de preguntas dirigidas a RTVE. Entre ellas, solicita información sobre las fechas de participación de Santaolalla, los honorarios percibidos por sus colaboraciones y las medidas que la dirección de la Corporación piensa adoptar para evitar expresiones ofensivas en la televisión pública.
Por último, la formación también cuestiona la emisión de rótulos como “Incendios PP: ¿estrategia Dana 2.0?”, y pide explicaciones sobre si estos contenidos respetan los principios de imparcialidad exigidos a un medio público financiado con fondos estatales.
