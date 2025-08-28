Gran susto
Un reportero de ETB2, embestido por una vaquilla durante una conexión en directo
El periodista Xabier Eguía salió ileso tras el incidente ocurrido en las fiestas de Sesma, mientras la presentadora del programa seguía con preocupación la escena desde el plató.
Kevin RodríguezKevin Rodríguez
Susto impactante el que ayer sacudió 'Quédate', el programa de ETB2. El matinal vivió en directo un incidente que sorprendió a la audiencia y generó tensión en plató. El reportero Xabier Eguía fue embestido por una vaquilla durante una retransmisión desde las fiestas patronales de Sesma, en honor a la Virgen de Nievas.
El suceso ocurrió el martes 26 de agosto mientras Eguía participaba en una dinámica inusual: “jugando al escondite inglés, pero con la vaquilla”, explicó el periodista. En ese instante, uno de los participantes lo agarró, sin previo aviso, para colocarlo en el centro de la plaza y situarlo frente al animal. Como consecuencia, la vaquilla reaccionó de forma instintiva y embistió al reportero.
Desde el estudio, la presentadora Leire Torre no pudo ocultar su asombro y se mantuvo visiblemente preocupada. "¡Ay, Xabier! ¿Estás bien? Dime, por favor, que estás bien", expresó con voz temblorosa.
Afortunadamente, Xabier regresó rápidamente junto al cámara y, aparentemente ileso, bromeó: “Hemos jugado lo suficiente al escondite inglés en Sesma, ¡esto es una brutalidad! Me he jugado el pescuezo”. Sus palabras fueron acompañadas por una ovación del público presente en la plaza.
