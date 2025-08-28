Crimen real
Netflix anuncia la llegada de ‘Monstruo: La historia de Ed Gein’, su nueva entrega sobre el asesino que inspiró a Hollywood
La tercera parte de la antología de Ryan Murphy e Ian Brennan se estrena el 3 de octubre con Charlie Hunnam como protagonista.
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
Netflix ha anunciado el estreno mundial de ‘Monstruo: La historia de Ed Gein’ para el próximo 3 de octubre de 2025. Se trata de la tercera entrega de la exitosa antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, tras ‘Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer’ y ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez’.
La serie se adentra en los años cincuenta en Plainfield (Wisconsin), donde Ed Gein, un hombre solitario y aparentemente inofensivo, ocultaba en su granja una auténtica casa de los horrores. Sus crímenes, impulsados por la psicosis, la soledad y una obsesión enfermiza con su madre, marcaron un antes y un después en la cultura popular al inspirar clásicos del cine de terror como ‘Psicosis’, ‘La matanza de Texas’ y ‘El silencio de los corderos’.
En esta nueva entrega, la ficción mostrará cómo un hombre corriente se transformó en uno de los monstruos más singulares de la historia, evidenciando la idea central de la antología: los monstruos no nacen, se hacen. Al frente del reparto se encuentran Charlie Hunnam, Tom Hollander, Laurie Metcalf y Suzanna Son, junto a Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari y Robin Weigert, entre otros.
Los guiones están firmados por Ian Brennan, que también dirige varios episodios junto a Max Winkler. La producción ejecutiva corre a cargo de Ryan Murphy, Ian Brennan, Max Winkler, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Louise Shore, Carl Franklin y el propio Charlie Hunnam.
- Cambio clave en ayudas sociales: Cómo pasar del subsidio del SEPE al Ingreso Mínimo Vital sin trámites
- Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
- España, el país con más desempleados de Europa, empieza a tener provincias sin paro
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- ¿RTVE bajo mínimos de audiencia? Los datos que desmienten la acusación de Lucía Etxebarría
- La previsión de lluvia en Catalunya para el jueves empeora y Protecció Civil pide prudencia
- El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de las lluvias y la previsión de Aemet
- Jóvenes que viven del turismo de la Costa Daurada: 'En pocos meses ganamos dinero para todo el año