Netflix anuncia la llegada de ‘Monstruo: La historia de Ed Gein’, su nueva entrega sobre el asesino que inspiró a Hollywood

Netflix ha anunciado el estreno mundial de ‘Monstruo: La historia de Ed Gein’ para el próximo 3 de octubre de 2025. Se trata de la tercera entrega de la exitosa antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, tras ‘Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer’ y ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez’.

La serie se adentra en los años cincuenta en Plainfield (Wisconsin), donde Ed Gein, un hombre solitario y aparentemente inofensivo, ocultaba en su granja una auténtica casa de los horrores. Sus crímenes, impulsados por la psicosis, la soledad y una obsesión enfermiza con su madre, marcaron un antes y un después en la cultura popular al inspirar clásicos del cine de terror como ‘Psicosis’, ‘La matanza de Texas’ y ‘El silencio de los corderos’.

En esta nueva entrega, la ficción mostrará cómo un hombre corriente se transformó en uno de los monstruos más singulares de la historia, evidenciando la idea central de la antología: los monstruos no nacen, se hacen. Al frente del reparto se encuentran Charlie Hunnam, Tom Hollander, Laurie Metcalf y Suzanna Son, junto a Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari y Robin Weigert, entre otros.

Los guiones están firmados por Ian Brennan, que también dirige varios episodios junto a Max Winkler. La producción ejecutiva corre a cargo de Ryan Murphy, Ian Brennan, Max Winkler, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Louise Shore, Carl Franklin y el propio Charlie Hunnam.