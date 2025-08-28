'First Dates' firma máximo en Telecinco y Arús gana por la mínima a TVE en su franja

Telecinco sigue demostrando su acertada decisión de programar 'First Dates' en el access de este verano. El programa de Carlos Sobera consiguió ayer máximo con 11,4% y 1.032.000 espectadores, liderando su franja.

Por la mañana, la lucha entre Arús y La 1 por llevarse la corona de la mañana se estrecha y el programa de laSexta lidera su franja por la mínima tras otro día registrando máximo de audiencia desde su regreso firmando un gran 15,42% y 318.000 seguidores, frente al 15,37% que marca TVE en esa franja.

Aún así, el tándem 'La hora' y 'Mañaneros' continúa liderando la franja completa de las mañana con el programa de Silvia Intxaurrondo arrasando gracias al 16,6% de la audiencia y 'Mañaneros' en su segundo mejor dato mensual al firmar un fantástico 14,4% en su franja.

PRIME TIME

Antena 3

El Hormiguero: 9,8% y 907.000

El Peliculón: El juego de las llaves: 10,7% y 615.000

Telecinco

First Dates: 11,4% y 1.032.000

Cine 5 estrellas: El último objetivo: 9,2% y 506.000

La 1

Viaje al centro de la tele: 8,1% y 756.000 / 9,5% y 806.000

¿Algo que declarar?: 7,9% y 411.000

Cuatro

Viajeros Cuatro: 2,8% y 251.000 / 5,2% y 480.000

laSexta

laSexta Noticias: Especial: 4,4% y 358.000

El Intermedio: 4,4% y 411.000

Imperio: 2,4% y 128.000

La 2

Cifras y letras: 4,6% y 390.000 / 7,1% y 652.000

Documaster: 3,7% y 329.000

LATE NIGHT

Antena 3

Cine: 3 bodas de más: 8,3% y 189.000

Telecinco

El rey del mando: 5,2% y 142.000

La 1

¿Algo que declarar?: 7,9% y 165.000

Cuatro

Viajeros Cuatro: 4% y 131.000

El desmarque: 2% y 36.000

laSexta

Imperio: 2,9% y 52.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 13,4% y 1.149.000

Yas verano: 9,4% y 670.000

Pasapalabra: 20,9% y 1.525.000

La 1

Malas lenguas: 9,2% y 769.000

Valle Salvaje: 11,4% y 848.000

La promesa: 14,2% y 980.000

Malas lenguas: 8,6% y 562.000

Aquí la tierra: 9,2% y 692.000

Telecinco

Tardear: 9,6% y 764.000

El diario de verano: 8,5% y 566.000

Agárrate al sillón: 7,9% y 588.000

laSexta

Zapeando: 5,1% y 430.000

Más Vale Tarde: 6,4% y 449.000

Cuatro

Todo es mentira: 4,9% y 397.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,4% y 292.000

La 2

Saber y ganar: 2% y 173.000 / 5,5% y 485.000

La vuelta: 6,5% y 494.000

Carreteras extremas: 2,4% y 164.000

Malas lenguas: 3,8% y 247.000 / 6,6% y 492.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 9,4% y 233.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,5% y 724.000

La ruleta de la suerte: 21% y 1.452.000

La 1

La Hora de La 1: 16,6% y 268.000

Mañaneros 360: 14,4% y 443.000 / 8,5% y 655.000

laSexta

Aruser@s: 11,3% y 103.000 / 15,4% y 318.000

Al Rojo Vivo: 8,7% y 304.000

Telecinco

La mirada crítica: 11,3% y 222.000

Vamos a ver: 10,6% y 298.000 / 10,3% y 664.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,6% y 7.000 / 1,7% y 29.000 / 2,8% y 60.000

En boca de todos: 5,5% y 172.000

La 2

El Cazador: 2% y 77.000 / 1,8% y 120.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 21,5% y 1.913.000

Telediario 1: 13,9% y 1.238.000

Informativos Telecinco 15H: 9,7% y 862.000

laSexta Noticias 14H: 7,7% y 590.000

Noticias Cuatro 1: 6,5% y 456.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18,1% y 1.534.000

Telediario 2: 10,3% y 878.000

Informativos Telecinco 21H: 8,4% y 734.000

laSexta Noticias 20H: 6,5% y 448.000

Noticias Cuatro 2: 4,7% y 323.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (12,7%), La 1 (10,7%), Telecinco (9,2%), laSexta (5,7%), Cuatro (4,5%), La 2 (4%).

Mes: Antena 3 (12,2%), La 1 (10,4%), Telecinco (8%), laSexta (5,5%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,3%).