Estreno inminente

Cuatro abre la temporada con 'Territorio Pampliega': así es el nuevo programa de Antonio Pampliega que se estrena el próximo lunes 1 de septiembre

El periodista abordará temas como el narcotráfico, la okupación y los crímenes cometidos por sicarios.

Antonio Pampliega

Antonio Pampliega / Cuatro

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Antonio Pampliega vuelve a la televisión con un nuevo formato de investigación. ‘Territorio Pampliega’ se estrenará el próximo lunes 1 de septiembre a las 22:50 horas en Cuatro, y pondrá el foco en algunos de los asuntos más delicados de la actualidad.

El programa mostrará cómo entra la droga en España, analizará el fenómeno de la okupación en todas sus vertientes y se adentrará en el mundo de los sicarios. Entre los casos tratados estará el atentado contra Alejo Vidal-Quadras, que pudo costarle la vida y que él mismo recuerda con detalle: “Al volver a casa, se me acercó un sicario y me disparó”.

Pampliega también conversará con dos sicarios para conocer de primera mano cómo actúan estos asesinos a sueldo y qué mueve a quienes se introducen en esta espiral de violencia. El periodista recorrerá así “territorios sin ley”, como él mismo define, buscando explicar la realidad de fenómenos que generan alarma social.

Con este nuevo proyecto, Cuatro refuerza su apuesta por la investigación y el periodismo de impacto, contando con uno de los reporteros españoles más reconocidos en el ámbito internacional.

