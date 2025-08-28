Andrea Bueno anuncia su ruptura con Álvaro tras un año de su paso por 'La isla de las tentaciones'

Andrea Bueno, una de las participantes de la séptima edición de 'La isla de las tentaciones', ha anunciado el final de su relación con Álvaro, con quien mantenía una historia de cuatro años. La joven compartió la noticia a través de un comunicado en Instagram, en el que hizo balance de lo vivido junto a quien fue su pareja desde la adolescencia.

En su mensaje, Andrea recordó los inicios de su relación, cuando ella tenía 17 años y él 25, y destacó todo lo que compartieron juntos durante este tiempo. "Juntos hemos crecido, hemos aprendido y nos hemos amado con toda el alma. Hemos compartido momentos que me acompañarán toda la vida", expresó.

La exconcursante explicó que, aunque ambos han tomado caminos separados, mantiene un profundo respeto y cariño hacia Álvaro. "No tengo, ni tendré nunca, una sola palabra mala hacia él. Solo gratitud y cariño. Lo quiero feliz, porque se lo merece todo", aseguró.

Andrea también reveló cómo será el futuro de las mascotas que compartían. Según detalló, ella se quedará con Príncipe y Pulgui una vez que tenga lista su casa, mientras que Álvaro continuará cuidando de Fara. Con estas palabras, la joven cerró uno de los capítulos más importantes de su vida y agradeció a su expareja por haber sido "su casa y su refugio".