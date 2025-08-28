Estreno inminente
Cuatro abre la temporada con 'Territorio Pampliega': así es el programa que estrena Cuatro el próximo lunes 1 de septiembre
El periodista abordará temas como el narcotráfico, la okupación y los crímenes cometidos por sicarios.
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
Antonio Pampliega vuelve a la televisión con un nuevo formato de investigación. ‘Territorio Pampliega’ se estrenará el próximo lunes 1 de septiembre a las 22:50 horas en Cuatro, y pondrá el foco en algunos de los asuntos más delicados de la actualidad.
El programa mostrará cómo entra la droga en España, analizará el fenómeno de la okupación en todas sus vertientes y se adentrará en el mundo de los sicarios. Entre los casos tratados estará el atentado contra Alejo Vidal-Quadras, que pudo costarle la vida y que él mismo recuerda con detalle: “Al volver a casa, se me acercó un sicario y me disparó”.
Pampliega también conversará con dos sicarios para conocer de primera mano cómo actúan estos asesinos a sueldo y qué mueve a quienes se introducen en esta espiral de violencia. El periodista recorrerá así “territorios sin ley”, como él mismo define, buscando explicar la realidad de fenómenos que generan alarma social.
Con este nuevo proyecto, Cuatro refuerza su apuesta por la investigación y el periodismo de impacto, contando con uno de los reporteros españoles más reconocidos en el ámbito internacional.
- Cambio clave en ayudas sociales: Cómo pasar del subsidio del SEPE al Ingreso Mínimo Vital sin trámites
- Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
- España, el país con más desempleados de Europa, empieza a tener provincias sin paro
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- ¿RTVE bajo mínimos de audiencia? Los datos que desmienten la acusación de Lucía Etxebarría
- La previsión de lluvia en Catalunya para el jueves empeora y Protecció Civil pide prudencia
- El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de las lluvias y la previsión de Aemet
- Jóvenes que viven del turismo de la Costa Daurada: 'En pocos meses ganamos dinero para todo el año