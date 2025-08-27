TVE despide la segunda temporada de 'Valle salvaje' con la inesperada muerte de este gran protagonista

La segunda temporada de 'Valle salvaje' en TVE se ha despedido con un giro sorprendente. Las promociones ya adelantaban que un brindis fatal marcaría el cierre de esta etapa y así fue: uno de los protagonistas acabó desplomado tras beber de una copa envenenada.

Úrsula fue la artífice del plan. Harta de los rechazos de Rafael, que mantiene su amor hacia Adriana, decidió adulterar una de las copas con la intención de que el veneno acabara separando a la pareja. “Rafael y Adriana están destinados a estar separados”, decía en el capítulo. Pero contra todo pronóstico, fue Julio, marido de Adriana, quien terminó bebiendo del vaso envenenado.

El episodio concluyó con la caída de Julio, interpretado por Nacho Olaizola, sin mostrar explícitamente su muerte. Aun así, todo apunta a que el personaje se convierte en la víctima inesperada del plan de Úrsula, dejando a los espectadores divididos entre defensores y detractores del personaje, presente en la ficción desde la primera temporada.

El avance del próximo capítulo ya deja ver el impacto que tendrá este suceso en las tramas de 'Valle salvaje'. Según adelanta TVE: “El dolor se apodera de Valle Salvaje tras la inesperada muerte. Bárbara tiene un acercamiento con su amiga Irene, además de con Leonardo. Por otro lado, una confundida Ana se debate entre guardar silencio o revelar lo que sabe de todo lo ocurrido”.