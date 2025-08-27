Voz en disputa
Sarah Santaolalla, en el centro del debate: así habla de ella una periodista, que defiende su labor televisiva
La tertuliana se consolida como referente de la izquierda en varios programas mientras crecen las polémicas en torno a su figura.
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
La figura de Sarah Santaolalla continúa generando debate tanto por sus opiniones en televisión como por los comentarios en torno a su vida privada. Ante las críticas recibidas en redes sociales, la periodista Pilar R Losantos ha salido en su defensa con un mensaje en el que reivindica su trayectoria en los medios.
"Sarah Santaolalla será novia de quien sea, pero ojo con reducirla al absurdo", señaló Losantos, destacando que la comunicadora ha logrado hacerse un hueco en muy poco tiempo en el espacio televisivo: "Es una chica aparecida 'de la nada' que ha conseguido convertirse en poquísimos meses en la tertuliana referente de la izquierda en un sector lleno de Afras Blanco que llevan años dedicándose a lo mismo que ella con menos éxito"
La periodista subrayó que Santaolalla se ha consolidado como una de las voces más reconocibles de la izquierda, con presencia en diferentes cadenas como TVE, Cuatro e incluso Antena 3. "Tu pareja puede ser el Papa de Roma, pero si no funcionas en televisión no sales en televisión. Esto es indiscutible", afirmó.
Losantos admitió que el estilo de la tertuliana puede resultar polémico, pero defendió que cuenta con un público fiel que conecta con su discurso. "Claro que sus opiniones son más que criticables y claro que su estilo nos parece incomprensible, pero su público objetivo, que es la izquierda militante, está encantadísimo con que haya alguien llamando idiota a la mitad de los españoles. Eso es también un hecho incontestable. Y ella lo sabe y por eso refuerza el personaje", concluyó.
