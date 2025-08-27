Muere Eusebio Poncela: estas son las series en las que brilló este actor clave de la ficción española

El mundo de la cultura despide a Eusebio Poncela, fallecido a los 78 años en Madrid. El actor, referente del cine y el teatro español, también tuvo una trayectoria destacada en televisión, donde dio vida a personajes complejos que marcaron época.

Aunque llevaba tiempo paseándose por la pequeña pantalla, uno de sus primeros papeles protagonistas llegó en los años 80, cuando protagonizó la serie ‘Los gozos y las sombras’, una de las ficciones más emblemáticas de Televisión Española, adaptación de la novela de Gonzalo Torrente Ballester. Su interpretación de Carlos Deza le situó como uno de los actores más reconocidos de la pequeña pantalla.

En los años 80 y 90, aunque participando en series como 'Delirios de amor' o 'Un día volveré', el actor se centró mucho más en el mundo del cine, como el especial recuerdo colectivo del público de su papel en 'La ley del deseo'. Posteriormente volvería con papeles episódicos en series como 'Hermanos y detectives', así como participaciones especiales en tv movies como 'El pacto', para Telecinco.

Uno de sus papeles más relevantes llegó con 'Isabel', el biopic de TVE sobre la reina católica, donde el intérprete se puso en el papel del cardenal Cisneros, confesor de la protagonista de la serie. Tras ello, participó en series como 'El ministerio del tiempo' y 'Carlos, Rey Emperador', interpretando el mismo papel que en 'Isabel'.

En 2015 fichó por 'Águila Roja', participando en varias temporadas, y tras el final de la serie se marchó a Mediaset para protagonizar 'El accidente'. En los últimos años, Poncela ha dejado dos proyectos muy relevantes: 'Merlí: Sapere Aude', del que formó parte en su segunda temporada, así como 'Matices', la última serie que protagonizó junto a Elsa Pataky, y que puede verse en SkyShowtime.