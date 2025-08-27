Separación inesperada
Gema López desvela en 'Espejo público' el motivo de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales
La periodista aporta información sobre los últimos meses de convivencia de la pareja.
Carlos MerencianoCarlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales sigue generando titulares. Tras la exclusiva publicada por la revista Semana y el posterior comunicado del hijo de Isabel Pantoja en Instagram, ha sido en ‘Espejo Público’ donde se han ofrecido más detalles sobre los motivos que han llevado al matrimonio a poner fin a su relación tras once años juntos.
Gema López aseguraba que la noticia no sorprende del todo, aunque sí se ha producido en un momento inesperado. Según la información de la colaboradora, la convivencia en los dos últimos meses ha sido “insoportable”, con discusiones constantes y un Kiko Rivera que, pese a haber anunciado su recuperación, habría seguido sufriendo altibajos. Irene, por su parte, desde la muerte de sus padres, habría priorizado otros valores y su bienestar personal.
La periodista explicó que habría sido Kiko quien decidió abandonar la vivienda familiar para instalarse en casa de su representante de forma temporal. Además, habría mostrado interés en alquilar un piso en Triana, lo que refuerza la idea de un cambio de rumbo definitivo.
En cuanto al detonante de la ruptura, Gema López apuntó a la relación del DJ con Fran, que habría sido una “tapadera” de ciertos comportamientos. Irene no habría querido soportar más esa situación y, según la información, "Irene se habría enterado de ciertos bolos que no cuadraban, pero Kiko habría salido en defensa de Fran".
Por el momento, no se habla de terceras personas como motivo de la separación, aunque la periodista no descartó que Irene decida rehacer su vida en un futuro. Lo que parece claro es que ambos coinciden en mantener el bienestar de sus dos hijas como prioridad absoluta.
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
- Los embalses catalanes, a niveles históricos: el uso intensivo de las desalinizadoras eleva las reservas al 74%
- Dos emprendedores de Sabadell abren una taberna catalana con almuerzos de tenedor a diez euros
- El 'youtuber' Jordi Wild, de 40 años, lo tiene claro sobre el catalán: 'El castellano ya ha ganado
- Jóvenes que viven del turismo de la Costa Daurada: 'En pocos meses ganamos dinero para todo el año
- Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
- Cambio clave en ayudas sociales: Cómo pasar del subsidio del SEPE al Ingreso Mínimo Vital sin trámites