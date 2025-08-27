Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herencia en disputa

Se desvela el único beneficiario del testamento de Michu, que podría abrir una brecha en su familia

La madre de la joven gaditana aparece como heredera principal, mientras que su hermana Tamara se queda fuera del reparto.

Inma y Michu junto a José Fernando y su hija

Carlos Merenciano

Madrid
La muerte de Michu, ocurrida el pasado 7 de julio a los 33 años, sigue generando repercusiones en el plano familiar. A la tristeza por su pérdida se suma ahora la revelación sobre el destino de sus bienes, que ha salido a la luz en el programa 'TardeAR'.

Según explicó el colaborador Tino Torrubiano, la única beneficiaria nombrada en el testamento es Inma, madre de la fallecida. Ella recibirá la vivienda, el coche y la motocicleta que Michu poseía en el momento de su deceso. Esta decisión deja fuera a Tamara, hermana de la gaditana y muy presente en los medios desde que se conoció la noticia del fallecimiento.

Pese a la voluntad expresada por Michu, la ley establece una reserva para los llamados herederos forzosos. En este caso, su hija Rocío tendrá derecho a la legítima, que corresponde a un tercio de la herencia y que no puede ser modificada por decisión testamentaria.

La reacción de Tamara no se hizo esperar y, al enterarse en directo del reparto, mostró su sorpresa. "¿A mi madre? Ah, bueno, bueno, vale, si de todas maneras... ¿Seguro? ¿Pero seguro, seguro?", preguntó con incredulidad. Más tarde intentó restar importancia al asunto señalando que, al estar ella conviviendo con su madre, la decisión no cambiaría demasiado su situación.

